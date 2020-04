MALMO, Suède, 16 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, Bona ® , une société mondiale axée sur le développement durable qui fournit des produits pour la pose, la rénovation, l'entretien et la restauration de sols de qualité supérieure, a lancé son abrasif en céramique Bona GREEN 8600, un nouvel abrasif haut de gamme pour le ponçage et le revernissage des planchers. Le nouvel abrasif dure 50 % plus longtemps que les abrasifs concurrents. Déjà populaire aux États-Unis et en Espagne, l'abrasif en céramique Bona Green 8600 est désormais disponible dans toute l'Europe.



Spécialement développé pour les planchers de bois dur, l'abrasif en céramique Bona Green 8600 permet une abrasion idéale pour un ponçage moyen et grossier, créant une surface de qualité pour l'application d'huile, d'apprêt ou de fini. L'équilibre parfait entre la céramique et l'oxyde d'aluminium permet un processus de ponçage plus rapide, grâce à un ponçage grossier à l'aide d'un abrasif plus fin de grain 50 au lieu du grain 36 habituel au début du processus. Cette étape peut être suivie par un ponçage moyen avec un abrasif de grain 80 permettant une coupe 30 % plus rapide que les abrasifs concurrents.

« Notre objectif principal consiste à rendre le travail des utilisateurs plus sûr, plus facile et plus rapide », a déclaré Hans-Joachim Röhrich, Product Manager Abrasives and Machines EMEA/APAC, Bona. « Moins de temps de ponçage signifie que le travail de revernissage ou de pose global sera terminé plus rapidement sans compromettre le résultat. L'éventail de grains plus vaste par rapport à la gamme Bona Ceramic 8700 le rend polyvalent pour toutes les étapes du ponçage des planchers. »

La gamme complète d'abrasifs de Bona est spécialement conçue pour les planchers. Chaque format d'abrasif et répartition des grains a été pensée pour une réduction de la déchirure des fibres, un ponçage plus rapide et une surface globale plus lisse. En plus d'un processus de ponçage plus rapide, le support en polyester de l'abrasif en céramique Bona Green 8600 offre une meilleure durabilité, durant 50 % plus longtemps que les abrasifs concurrents. Cette durabilité permet un équilibre parfait pour un ponçage puissant avec une moindre déchirure des fibres, créant la surface lisse idéale.

L'abrasif en céramique Bona Green 8600 est disponible en grains de 36 à 120 et au format disque et bande. Consultez votre distributeur local ou contactez Bona pour connaître la disponibilité dans votre région.

À propos de Bona

Bona est une entreprise familiale fondée en 1919 qui fournit des produits pour la pose, l'entretien et la rénovation des parquets. Le chiffre d'affaires de Bona s'est élevé à 2,6 milliards SEK (soit 248 millions EUR) en 2018. Son siège se situe à Malmö, en Suède, et la société est représentée à l'échelle mondiale par ses 17 filiales, 70 distributeurs, 600 employés et 5 usines. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.bona.com .

