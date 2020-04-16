紐約, April 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zhang Investor Law 宣佈代表從 2020 年 2 月 20 日至 2020 年 3 月 12 日期間（包括首尾兩日，簡稱「集體訴訟期間」）購入 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NYSE: NCLH) 股票的股票持有人提出集體訴訟。



若您希望擔任首席原告人，則請您必須在 2020 年 5 月 11 日或之前向法院申請。 首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

若要加入集體訴訟，請瀏覽 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=norwegian-cruise-line-holdings-ltd&id=2218 或致電 Sophie Zhang 律師（免費電話︰800-991-3756）或發送電郵至 info@zhanginvestorlaw.com ，獲取集體訴訟的資料。

若您想加入這個集體訴訟案，請在此處提交您的訊息。 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=norwegian-cruise-line-holdings-ltd&id=2218

根據訴訟，在整個集體訴訟期間，被告及其高級管理人員提供虛假及誤導的財務報表或遺漏有關內容： (1) Norwegian 採用銷售策略向客戶提供有關 2019 冠狀病毒病 (COVID-19) 的未經證實及/或公然虛假的陳述，誘使顧客購買郵輪服務，從而危及客戶及船員的生命；(2) 因此，被告關於 Norwegian 業務及經營的陳述在任何相關時間均屬虛假及誤導，及/或缺乏合理依據。當市場得悉真實詳情時，訴訟聲稱投資者遭受損失。

集體訴訟尚未通過認證。您可以保留選擇律師的權利。您現時可不採取任何行動，亦可擔任缺席的集體成員。您獲得追討賠償的能力不是取決於您是否首席原告。

Zhang Investor Law 代表全球的投資者。律師廣告。過往結果不能保證類似的結果。