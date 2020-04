Aktia Varainhoito on voittanut Refinitiv Lipper Fund Awards 2020 -vertailussa parhaan euromääräisen yrityslainojen palkinnon, luokassa ”Best Fund Over Past 10 years. Aktian varainhoitopalvelut on palkittu toistuvasti eri vertailuissa ja tänä vuonna Aktia on voittanut jo parhaan korkovarainhoitajan palkinnon.

Aktia Corporate Bond+ -rahasto on voittanut Refinitiv Lipper Fund Awards 2020 -vertailussa parhaan euromääräisen rahaston sarjassa “Bond EUR Global Corporates”, luokassa ”Best Fund Over Past 10 years”. Rahastopalkinto jaetaan parhaan tuottokehityksen perusteella.

”Aktia Corporate Bond+ -rahasto on jo toistakymmentä vuotta kulkenut omaa polkuaan, joka on myös menestyksemme syy. Teemme jokaisen sijoituspäätöksen itsenäisesti, emme indeksien mukaan. Lisäksi nelihenkinen ydintiimimme osallistuu rahaston hoitamiseen omien vahvuuksiensa mukaan ja meillä on varainhoidossa myös iso korkotiimi tukemassa jokapäiväistä toimintaamme. Fiilis on hyvä, tieto kulkee ja yhteistyö on mutkatonta. Arvostettu Lipper Fund -palkinto on jälleen yksi osoitus, että olemme oikealla tiellä tekemisessämme”, kertoo Aktia Corporate Bond+ -rahaston salkunhoitaja Juuso Rantala.

”Aktia Varainhoito on panostanut jo pitkään vahvaan korko-osaamiseen ja salkunhoitajamme tekevät työtään myös suurella intohimolla. Useat palkinnot vahvistavat sen, että Aktia on kansainvälisestikin arvioituna erittäin osaava korkovarainhoitaja ja meitä ilahduttaa varsinkin se, että osaamisemme auttaa asiakkaitamme saavuttamaan parempia tuloksia. Tähän tulemme panostamaan myös jatkossa: entistä parempaan asiakaspalveluun ja vahvan osaamisemme tuomiseen yhä useamman asiakkaamme avuksi”, sanoo Aktian varainhoidosta vastaava johtaja Niina Bergring.

Aktian varainhoito on palkittu toistuvasti useiden toimijoiden kilpailuissa. Tänä vuonna Aktian korko-osaaminen palkittiin jälleen kerran Suomen parhaana Morningstarin Awards -vertailussa. Vuonna 2019 ja 2017 Aktia voitti Refinitiv Lipper Fund Awards -palkinnon parhaimpana pohjoismaisena varainhoitajana koko valikoiman Small Company -sarjassa. Lisäksi Aktia EM Local Currency Frontier Bond+ -rahasto voitti parhaan pohjoismaisen korkorahaston Refinitiv Lipper Fund Awards 2019 -palkinnon.

Refinitiv Lipper on johtava kansainvälinen ja puolueeton rahastoanalyysien ja -vertailujen tuottaja. Arvostettuja Refinitiv Lipper Fund Awards -palkintoja jaetaan vuosittain parhaimmille rahastoille ja varainhoito- sekä rahastoyhtiöille ympäri maailmaa.

Lisätietoja:

Juuso Rantala, salkunhoitaja, Aktia Varainhoito, puh. +358 50 303 9387

Niina Bergring, varainhoidosta vastaava johtaja, Aktia Pankki Oyj, puh. +358 40 822 1514

