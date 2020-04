April 16, 2020 06:15 ET

Kapitalforeningen Accunia Invest har i dag den 16. april 2020 afholdt ordinær generalforsamling. Medlemmerne godkendte beretningen, årsrapporten for 2019, herunder tillige de foreslåede udbytter for foreningens udbyttebetalende afdelinger for 2019

Udbytterne, som alle blev udbetalt aconto, fremgår af skemaet nedenfor: