MONTRÉAL, 16 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies Inc., ou Theratechnologies, (TSX: TH) (NASDAQ: THTX), une compagnie biopharmaceutique au stade de la commercialisation, a annoncé aujourd’hui que Paul Lévesque, l’actuel président et chef de la direction de Theratechnologies, s’est fait octroyer 487 421 options d’actions, ou Options, pour l’achat d’un nombre total de 487 421 actions ordinaires de Theratechnologies en vertu du règlement 5635(c)(4) du NASDAQ. Cet octroi a été effectué à l’extérieur du régime actuel d’options d’achat d’actions de Theratechnologies, ou Régime, et est en marge de l’embauche précédemment annoncée de M. Lévesque au poste de président et chef de la direction. Les Options ont été octroyées en tant que mesure incitative importante en vue que M. Lévesque accepte de se joindre à titre de président et chef de la direction de Theratechnologies le 6 avril 2020.

Les Options ont un prix de levée par action équivalant à 2,87 $, représentant le cours de fermeture des actions ordinaires de Theratechnologies à la Bourse de Toronto le 14 avril 2020. Les Options ont une durée de 10 ans et pourront être levées en tranche égale sur une période de trois ans à compter du 15 avril 2021, sous réserve du maintien du lien d’emploi entre M. Lévesque et Theratechnologies au moment des dates de levée applicables. Toutes les autres modalités et conditions régissant les Options sont celles qui se trouvent au Régime de Theratechnologies.

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX : TH) (NASDAQ: THTX) est une société biopharmaceutique au stade de l’exploitation commerciale qui répond à des besoins médicaux en offrant des thérapies spécialisées pour des personnes atteintes de conditions médicales orphelines, y compris les personnes infectées par le VIH. D’autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société au www.theratech.com , sur SEDAR au www.sedar. com et sur EDGAR au www.sec.gov .

Information prospective

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs et de l’information prospective, ou énoncés prospectifs, au sens de la législation applicable en valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs reposent sur les opinions et les hypothèses de la direction ou sur l’information disponible à la date où ils sont formulés et se reconnaissent à l’emploi de mots tels que « peut », « va », « pourrait », « voudrait », « devrait », « perspectives », « croit », « planifie », « envisage », « prévoit », « s’attend » et « estime » ou la forme négative de ces termes ou des variations de ceux-ci. Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d’hypothèses et sont assujettis à plusieurs risques et incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Theratechnologies et sont susceptibles d’entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux qui sont exprimés, expressément ou implicitement, dans les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse. Les investisseurs éventuels sont priés de se reporter à la rubrique « Facteurs de risque » de notre notice annuelle datée du 24 février 2020 et à notre rapport sur formulaire 40-F daté du 25 février 2020, disponibles sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov, respectivement, pour connaître les risques liés à la conduite de nos activités et à Theratechnologies. Le lecteur est prié d’examiner ces risques et incertitudes attentivement et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs. Ils ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse et traduisent nos attentes à cette date. Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser l’information contenue dans ce communiqué de presse, que ce soit à la suite de l’obtention de nouveaux renseignements, à la suite de nouveaux événements ou circonstances ou pour toute autre raison que ce soit, sauf si les lois en vigueur l’exigent.

