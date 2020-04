April 16, 2020 08:00 ET

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054

Pressmeddelande 2020-04-16





Electra Gruppen flyttar årsstämman

Styrelsen i Electra Gruppen AB (publ) har beslutat att flytta fram årsstämman som var planerad att

hållas den 29 april 2020. Beslutet är fattat utifrån den osäkerhet som idag råder som en konsekvens

av coronavirusets spridning i samhället. Årsstämman kommer istället att hållas torsdagen den 25 juni

2020. Kallelse till årsstämman kommer göras senast fyra veckor innan aktuellt datum.

Den rådande situationen i samhället när Covid-19pandemin fortfarande sprider sig och effekterna på den lokala

och globala ekonomin är mycket osäker gör att Electra Gruppens styrelse beslutat att flytta fram den planerade

årsstämman till att genomföras så sent som möjligt inom det tidsspann som regelverk och lagar tillåter.

Electras verksamhet fortgår med för säsongen normal aktivitet. Delårsrapport för första kvartalet publiceras som

planerat den 29 april. Styrelsen fortsätter att med fokus bevaka utvecklingen på våra marknader, i vår omvärld

och i samhället i allmänhet.



Årsstämman kommer att hållas den 25 juni 2020. Kallelse kommer att skickas ut senast fyra veckor innan

årsstämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Jaensson CFO Electra Gruppen, telefon 0480-584 09, mobil 070-585 01 22.





Om Electra Gruppen (publ) orgnr. 556065-4054

Electra är verksam inom två affärsområden, Retail och Logistik & IT. Retail utvecklar och driver koncept för butikskedjor,

som Elon Ljud & Bild, Em home och RingUp. Logistik & IT utvecklar och driver moderna IT- och webblösningar i kombination

med lagerhållnings- och distributionstjänster för tredje parts räkning. Företaget har sitt kontor och huvuddelen av sin

verksamhet i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC) är börsnoterat på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small Cap.



Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2020 kl. 14.00.



