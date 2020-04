Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport for perioden 1. januar – 31. marts 2020. Resumé:

Strategic Investments A/S’ resultat for 1. kvartal 2020 blev på DKK -98,0m før og efter skat. Indre værdi fald med DKK 0,29 pr. aktie, svarende til et negativt afkast på 30,5%

Resultatet er stærkt påvirket af den meget negative markedsudvikling fra medio februar 2020 som følge af udbruddet af covid-19.

Selskabets egenkapital udgjorde d. 31. marts 2020 DKK 225,1m, svarende til en indre værdi af selskabets aktier på DKK 0,67 pr. aktie.

På dagens ordinære generalforsamling i selskabet forventes vedtaget et forslag om udlodning af udbytte på DKK 0,02 pr. aktie, svarende til et direkte afkast på ca. 3% opgjort ifht. indre værdi pr. 31. marts 2020.

Som tidligere meddelt har bestyrelsen med virkning fra 2020 besluttet ikke længere at fremsætte periode­forventninger for regnskabsåret, idet de betydelige udsving der kan være på såvel markeds- som enkelt­aktie niveau gør det vanskeligt at forudsige udviklingen i afgrænsede perioder. Selskabets målsætning er uændret at skabe et årligt afkast på 10-15% efter skat.

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets admini­stre­rende direktør Jens Black på telefon +45 30 65 41 71.

Med venlig hilsen

Strategic Investments A/S

Bestyrelsen

