Selskabsmeddelelse 43/ 2020

16. april 2020

NPinvestor.com sætter nye globale standarder med crypto brokeren cphcrypto.com

Handel med crypto valutaer som Bitcoin har i lang tid været kendetegnet ved, at der er høje omkostninger ved at handle for tradere. Det gør NPinvestor.com nu op med ved at lancere deep discount crypto brokeren CPH Crypto med webadressen www.cphcrypto.com.

Hos CPH Crypto kan traders enten betale 0,04 pct. i handels fee for en gennemført handel eller vælge en model med et fixed fee på 39 USD pr. måned, hvorefter man kan handle løs uden at tænke på omkostningerne. Det er markant billigere end andre steder og derfor en fordel for tradere, som ellers tynges af høje omkostninger som går ud over deres afkast og muligheder for at udføre deres strategi optimalt. CPH Crypto’s løsning vil også omfatte at kunders indskud vil være forsikret mod f.eks. hacking.

- Det er en spændende rejse på et marked i vækst, som vi begynder nu. Det her er en game changer, også for os som selskab, og vi sigter globalt, siger direktør Jan F. Andersen.

Med de nye lave fees for handel med crypto vil det f.eks. være muligt for traders at udvide antallet af handelsstrategier, der kan anvendes. Høje fees har tidligere gjort det dyrt at gennemføre mange hurtige handler, men det er nu muligt med CPH Crypto.

Med henvisning til selskabsmeddelelse udsendt fra Selskabet den 25. marts 2020 påbegyndes markedsføring, hvor kunder kan skrive sig op på www.cphcrypto.com, og dermed få reserveret deres egen tradingkonto. Det forventes at der i maj åbnes op for den egentlige handel med crypto valuta og adgang til tradingplatformen.

Om NPinvestor.com A/S

NPinvestor.com A/S (NPinvestor gruppen) er en dansk fintech virksomhed indenfor trading- og investering. Vi tilbyder nye og bedre muligheder for, at private og professionelle investorer kan handle, investere og pleje deres formue.

NPinvestor.com A/S er noteret på Nasdaq First North Growth Market Denmark. Ticker kode: NPINV

Yderligere oplysninger

NPinvestor.com A/S: Adm. direktør Jan F. Andersen, tlf.: 8830 0008, e-mail: jfa@npinvestor.com

Certified Advisor: Västra Hamnen Corporate Finance AB, tlf. + 46 40 200 250, e-mail: ca@vhcorp.se