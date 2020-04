TORM plc har modtaget oplysninger om den nedenstående transaktion i TORM plc værdipapirer:

TR-1: Standardformular til anmeldelse af større besiddelser.

ANMELDELSE AF STØRRE BESIDDELSER (skal sendes til den relevante udsteder og til FCA (Financial Conduct Authority) i Microsoft Word-format, om muligt)i 1a. Identiteten på udsteder eller den underliggende udsteder af eksisterende aktier, hvortil der er tilknyttet stemmerettighederii: TORM plc 1b. Hvis udsteder ikke er hjemmehørende i Storbritannien, bedes dette anført (sæt kryds hvis relevant) Udsteder ikke hjemmehørende i Storbritannien 2. Baggrunden for anmeldelsen (sæt kryds i et eller flere af de følgende felter) En erhvervelse eller afhændelse af stemmerettigheder X En erhvervelse eller afhændelse af finansielle instrumenter En begivenhed, som ændrer stemmerettighedsfordelingen Andet (venligst uddyb)iii: 3. Oplysninger om person, der er omfattet af anmeldelsespligteniv Navn DW Partners, LP By og land for registreret hjemsted (hvis relevant) Wilmington, Delaware, USA 4. Aktionær(ens/ernes) fulde navn (hvis forskellig fra personen under pkt. 3.)v Navn DW Catalyst Master Fund, Ltd (“DW Catalyst”)

DW Value Master Fund, Ltd. (“DW Value”)

DW-TX, LP (“DW-TX”) By og land for registreret hjemsted (hvis relevant) For DW Catalyst og DW Value:

George Town, Grand Cayman, Cayman Islands







For DW-TX:

Wilmington, Delaware, USA 5. Den dato, hvor grænsen passeres eller nåsvi: 14. april 2020 6. Den dato, hvor anmeldelse er sket til udsteder (DD/MM/ÅÅÅÅ): 15. april 2020 7. Den samlede besiddelse omfattet af anmeldelsespligten Procent af stemmerettigheder tilknyttet aktier (sum af 8. A) Procent af stemmerettigheder tilknyttet finansielle instrumenter

(sum af 8.B 1 + 8.B 2) Sum af begge i procent (8.A + 8.B) Samlet antal stemmerettigheder i udstedervii Situationen efter transaktionens eller begivenhedens indtræden 3,92% 0% 3,92% 74.760.653 Situationen ved forrige anmeldelse (hvis relevant) 4,88% 0% 4,88%



8. Anmeldte oplysninger om situationen efter transaktionen eller begivenhedens indtrædenviii A: Stemmerettigheder tilknyttet aktier Klasse/type af aktier

ISIN-kode (om muligt) Antal stemmerettighederix Stemmerettigheder angivet i procent Direkte

(Artikel 9 i Direktiv 2004/109/EC) (DTR5.1) Indirekte

(Artikel 10 i Direktiv 2004/109/EC) (DTR5.2.1) Direkte

(Artikel 9 i Direktiv 2004/109/EC) (DTR5.1) Indirekte

(Artikel 10 i Direktiv 2004/109/EC) (DTR5.2.1) A-aktier

GB00BZ3CNK81 0 2.926.587 0% 3,92% SUBTOTAL 8. A 2.926.587 3,92%

B 1: Finansielle instrumenter i henhold til Art. 13, stk. 1 litra a i Direktiv 2004/109/EF (DTR5.3.1.1 (a)) Type af finansielt instrument Udløbs-

datox Udnyttelsestidspunkt/

Omlægningsperiodexi Antal stemmerettigheder, såfremt instrumentet udnyttes/konverteres Stemmeret-tigheder angivet i procent SUBTOTAL 8. B 1 B 2: Finansielle instrumenter med lignende økonomisk effekt i henhold til Art. 13, stk. 1 litra b i Direktiv 2004/109/EF (DTR5.3.1.1 (b)) Type af finansielt instrument Udløbs-

datox Udnyttelsestidspunkt/

Omlægnings-periodexi Fysisk overdragelse eller kontant afregningxi Antal stemmerettig-heder Stemmeret-tigheder angivet i procent SUBTOTAL 8.B.2 9. Oplysninger om personen omfattet af anmeldelsespligten (sæt kryds i det relevante felt Personen, der er omfattet af anmeldelsespligten, er ikke kontrolleret af nogen fysisk eller juridisk person og kontrollerer ikke nogen anden/andre virksomhed(er), hvorigennem besiddelser i udsteder/den underliggende udsteder indehaves Den fulde kæde af kontrollerede virksomheder, hvorigennem stemmerettighederne og/eller de finansielle instrumenter faktisk indehaves, begyndende med den øverste kontrollerende fysiske person eller juridiske enhed (tilføj ekstra linjer efter behov) Navnxv Stemmerettighederne i procent, hvis denne når eller overstiger den anmeldelsespligtige grænse Stemmerettighederne tilknyttet finansielle instrumenter i procent, hvis denne når eller overstiger den anmeldelsespligtige grænse Summen af begge, hvis denne når eller overstiger den anmeldelsespligtige grænse DW Partners, LP 3,92% 0% 3,92% DW Catalyst Master Fund, Ltd. DW Partners, LP 3,92% 0% 3,92% DW Value Master Fund, Ltd. DW Partners, LP 3,92% 0% 3,92% DW-TX, LP 10. I tilfælde af afstemning ved fuldmagt, identificer venligst: Befuldmægtigedes navn N/A Stemmerettigheder angivet i antal og procent N/A Dato for, hvornår befuldmægtigede vil ophøre med at besidde stemmerettighederne N/A

11. Yderligere oplysningerxvi DW Partners, LP er investeringsrådgiver for DW Catalyst Master Fund, Ltd., DW Value Master Fund, Ltd. og DW-TX, LP og kontrollerer stemmerettighederne for hver fonds beholdning.

Sted New York, NY, USA Dato 15. april 2020

KONTAKT TORM plc

OM TORM

TORM er en af verdens førende transportører af raffinerede olieprodukter. Rederiet driver en samlet flåde på ca. 80 moderne skibe med høje krav til sikkerhed, miljøansvar og kundeservice. TORM blev grundlagt i 1889. TORM er børsnoteret på Nasdaq København og NASDAQ New York (symbol: TRMDA og TRMD).

SAFE HARBOR FREMADRETTEDE UDSAGN

Emner behandlet i denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn i denne pressemeddelelse afspejler vores nuværende syn på fremtidige begivenheder og finansiel præstationsevne og kan omfatte udtalelser vedrørende planer, mål, strategier, fremtidige begivenheder eller præstationsevne og underliggende forudsætninger og andre udsagn end udsagn om historiske fakta. Ord og vendinger som "mener", "forventer", "har til hensigt", "skønner", "forudser", "planlægger", "mulig", "kan", "kunne", "afventer" og lignende angiver generelt, at der er tale om fremadrettede udsagn.

De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf mange igen er baseret på yderligere forudsætninger, herunder, men ikke begrænset til, ledelsens behandling af historiske driftsdata, data indeholdt i vores databaser, samt data fra tredjeparter. Selv om Selskabet mener, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev udformet, kan Selskabet ikke garantere, at det vil opnå disse forventninger, idet forudsætningerne er genstand for væsentlige usikkerhedsmomenter, der er umulige at forudsige og er uden for vores kontrol.

Vigtige faktorer, der efter vores mening kan medføre, at resultaterne afviger væsentligt fra dem, der er omtalt i de fremadrettede udsagn, omfatter verdensøkonomiens og enkeltvalutaers styrke, udsving i charterrater og skibsværdier, ændringer i efterspørgslen efter ”ton-mil” på olie fragtet med olietankere, effekten af ændringer i OPECs produktionsniveau og det globale forbrug og oplagring af olie, ændringer i efterspørgslen, der kan påvirke timecharterers holdning til planlagt og ikke-planlagt dokning, ændringer i TORMs driftsomkostninger, herunder bunkerpriser, doknings- og forsikringsomkostninger, ændringer i reguleringen af skibsdriften, herunder krav om dobbeltskrogede tankskibe eller handlinger foretaget af regulerende myndigheder, muligt ansvar fra verserende eller fremtidige søgsmål, generelle politiske forhold, såvel nationalt som internationalt, potentielle trafik- og driftsforstyrrelser i shippingruter grundet ulykker, politiske begivenheder eller terrorhandlinger.

I lyset af disse risici og usikkerheder, bør man ikke lægge for stor vægt på de fremadrettede udsagn i denne meddelelse, fordi de er udsagn om begivenheder, som ikke med sikkerhed vides at forekomme, som beskrevet eller overhovedet. Disse fremadrettede udsagn er ikke garantier for vores fremtidige indtjening, og vores resultater og fremtidige udvikling kan variere væsentligt fra forventningerne i de fremadrettede udsagn.

Selskabet påtager sig ingen forpligtelse til at offentliggøre eventuelle ændringer til disse fremadrettede udsagn, som afspejler begivenheder eller omstændigheder efter datoen for offentliggørelsen, eller at afspejle forekomsten af uventede begivenheder, undtaget i det omfang det kræves af gældende lov eller bestemmelse.

