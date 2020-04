SmallCap Danmark A/S (CVR nr. 39703416) afholdte ordinær generalforsamling torsdag d. 16. april 2020 kl. 16.00 hos Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab, Amaliegade 10, DK-1256 København K.

Indkaldelse, dagsorden og de fuldstændige forslag fremgår af selskabets børsmeddelelse nr. 09.2020 af d. 25. marts 2020.

Bestyrelsen havde udpeget advokat Jens Ahrendt, Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab til dirigent. Dirigenten konstaterede, at general­for­samlingen var rettidigt varslet og beslutnings­dygtig.

Dagsordenspunkt 1, Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2019

Bestyrelsesformand Peter Ott redegjorde for udviklingen i 2019 i hovedtræk og berettede herunder om den igangværende afviklings- og salgsproces.

Forud for generalforsamlingen havde selskabet offentliggjort delårs­rapport for 1. kvartal 2020. Peter Ott opsummerede kort meddelelsens indhold, og redegjorde herunder for resultatudviklingen i 1. kvartal 2020 i hovedtal.

Beretningen blev taget til efterretning.

Dagsordenspunkt 2, Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab til godkendelse

Direktør Steffen Schouw gennemgik hovedtallene fra årsrapportens resultat­opgørelse, balance og egenkapitalopgørelse.

Årsrapporten for 2019 blev godkendt.

Dagsordenspunkt 3, Forslag til fordeling af årets overskud eller dækning af tab

Resultatdisponeringen, som foreslået i den godkendte årsrapport, herunder forslag om at der udloddes et udbytte for 2019 på DKK 2,7 pr. aktie blev godkendt.

Dagsordenspunkt 4, Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse

Forslaget blev vedtaget.

Dagsordenspunkt 5, Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

Bestyrelsen havde fremsat følgende forslag til behandling:

(5a) Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens vederlag for 2020 fastsættes til et grund­beløb på 25.000 kr. pr. medlem. Det foreslås, at menige bestyrelses­medlemmer modtager grundbeløbet og formanden modtager to gange grundbeløbet. (5b) Ændring af selskabets formål (5c) Forslag til ny vedtægtsbestemmelse om vedtægtsændringer

Der var ikke fremsat øvrige forslag.

Forslagene blev vedtaget.

Endelig vedtagelse af bestyrelsens forslag 5b og 5c krævede, at mindst 2/3 af den stemme­berettigede aktiekapital var repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget blev vedtaget med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemme­berettigede kapital. Forslaget blev vedtaget med over 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemme­berettigede kapital, men da kravet om, at 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital skal være repræsenteret, ikke var opfyldt, kunne forslaget ikke endeligt vedtages. Bestyrelsen agter indenfor 14 dage at indkalde til en ny ekstra­ordinær generalforsamling med henblik på endelig vedtagelse af forslaget.

Dagsordenspunkt 6, Valg af medlemmer til bestyrelsen

I henhold til vedtægternes § 11 er alle bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år.

Bestyrelsesmedlemmerne Peter Ott, Katja Nowak Nielsen og Lars Stoltze genopstillede og blev genvalgt.

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med Peter Ott som formand.

Dagsordenspunkt 7, Valg af revisorer og revisorsuppleanter

KPMG P/S blev genvalgt som revisor.

Dagsordenspunkt 8, Eventuelt

Der var ikke yderligere emner til behandling.

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med samtlige stemmer advokat Jens Ahrendt, med substitutionsret, til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægterne og i øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

Bilagt dette referat er kopi af de slides, der blev anvendt til præsentation under de enkelte dagsordenspunkter.

Således passeret.

Med venlig hilsen

SmallCap Danmark A/S

Bestyrelsen

Bilag: Slides fra ordinær generalforsamling d. 16. april 2020

Vedhæftede filer