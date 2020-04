Versin finale : manquement note de bas de page numéro 8



Résultats 2019 : confirmation du passage à l’échelle industrielle pour McPhy



Forte croissance du chiffre d’affaires 2019 de 43% à 11,4 M€, portée par une excellente dynamique commerciale sur l’ensemble de l’année avec des prises de commandes en France et en Europe

Accélération du développement du Groupe en vue de la phase d'industrialisation

Renforcement de la structure financière avec une trésorerie de 13 M€ à fin 2019 suite notamment au succès de l’augmentation de capital de près de 7 M€ réalisée en novembre 2019

Confirmation des perspectives de croissance à moyen terme avec le passage à l’échelle industrielle pour McPhy

La Motte-Fanjas, le 10 mars 2020 – 17h45 CET – McPhy (Euronext Paris Compartiment C : MCPHY, FR0011742329), spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, annonce aujourd’hui ses résultats pour l’année 2019, arrêtés par le Conseil d’Administration de la Société.

Laurent Carme, Directeur Général de McPhy, déclare : « Dans un contexte de marché porteur et à fort potentiel, McPhy a su poursuivre sa montée en puissance et la consolidation de son avance technologique sur ses marchés clés.

Grâce à une excellente activité commerciale sur l’ensemble de l’année, notre chiffre d’affaires a progressé de 43% pour atteindre 11,4 M€. Cette forte croissance, associée à la maîtrise de nos dépenses opérationnelles, nous a permis d’améliorer nos résultats.

Après cette année riche et prometteuse, nous sommes plus que jamais mobilisés pour continuer à saisir les nouvelles opportunités et plus particulièrement des projets à l’échelle industrielle afin d’accompagner durablement la nécessaire transition vers une économie décarbonée, sécurisée et compétitive. »

Compte de résultat simplifié

(en millions d’euros) 2019 2018 Variation Chiffre d’affaires 11,4 8,0 +43% Autres produits 4,5 1,1 +296% Produits des activités courantes 15,9 9,1 + 75% Achats consommés (6,1) (4,6) +35% Charges de personnel (7,1) (6,1) +17% Charges externes (6,1) (5,7) +7% Dotations aux amortissements et provisions (2,6) (2,1) +23% Résultat opérationnel courant (6,0) (9,4) +36% Autres produits et charges opérationnels (0,1) (0,0) - Résultat opérationnel (6,1) (9,4) +35% Résultat financier (0,1) (0,0) - Charges d’impôt sur le résultat (0,1) (0,1) - Résultat net (6,3) (9,5) +34%

Forte croissance du chiffre d’affaires et amélioration du résultat

En 2019, le chiffre d’affaires de McPhy a progressé de +43 % et atteint 11,4 M€ contre 8 M€ en 2018. Cette croissance est portée par les concrétisations et les prises de plusieurs commandes tant pour les plateformes d’électrolyse que pour les stations hydrogène, en France et à l’international.

La hausse des autres produits est liée à l’abandon de la dette pour 3,5 M€ dans le cadre du projet Pushy1 suite à la notification par BPI Financement en juillet 2019.

Les achats consommés et les charges externes ont évolué proportionnellement à l’activité mais ont connu une progression maîtrisée compte tenu des mesures de réduction de coût dans l’objectif d’une amélioration continue de la compétitivité. La Société a, par ailleurs, poursuivi son effort en recherche et innovation.

Pour réussir sa phase d’industrialisation, le Groupe a renforcé ses équipes. Le recrutement de 12 personnes nettes sur un an porte ainsi à 98 le nombre de collaborateurs au 31 décembre 2019.

L’augmentation des dotations aux amortissements et provisions s’explique principalement par l’entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de l’application de la norme IFRS 16 (contrats de locations) pour un montant de 0,6 M€ et la dépréciation de 50% de la facture à établir du contrat Hebei (projet en Chine2) pour un montant de 0,6 M€.

Au 31 décembre 2019, McPhy dispose d’une trésorerie de 13 M€ suite notamment au succès de l’augmentation de capital par placement privé de près de 7 M€ réalisée en novembre dernier.

Pour rappel, l’Assemblée Générale Extraordinaire de McPhy qui s’est tenue le 16 janvier 2020 a approuvé la résolution concernant l’émission de 14 773 307 bons de souscription d’actions (BSA) permettant ainsi à l’ensemble des actionnaires (à l’exception des Fonds Ecotechnologies et EDF Pulse Croissance Holding qui se sont engagés à renoncer à l’exercice des BSA) de participer à l’opération et de bénéficier des mêmes conditions de souscription. Les BSA sont exerçables depuis le 17 janvier 2020 et le seront jusqu’au 18 mai 2020, soit l’avant-veille de l’Assemblée Générale de la Société relative à l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019. L’exercice des BSA pourrait venir compléter les fonds propres de la Société pour un montant maximum de 2,8 M€.

1Ce projet visait à développer deux offres technologiques innovantes (OSSHY et LASHY) associant la production d’hydrogène par électrolyse de l’eau et son stockage sous forme d’hydrures.

2 Projet d’application de Power-to-Gas d’une puissance de 4 MW dont le calendrier est incertain compte tenu de l’épidémie de Covid-19.

Retour sur les faits marquants de 2019

13 M€ de prises de commandes en France et à l’international traduisant une excellente dynamique commerciale sur l’ensemble de l’année

Commande de 7 stations pour le déploiement de la mobilité hydrogène dans le cadre du projet « EAS-HyMob » en Normandie réalisée auprès du SIEGE 27 et du SDEC Energie 3 Commande par Atawey 4 d’un électrolyseur de 40kg/j à 30 bar qui équipe, à Chambéry, la première station hydrogène du projet « Zero Emission Valley » d’Auvergne-Rhône-Alpes Commande de 2 MW d’électrolyse grande puissance en Allemagne pour le marché Energie pour une application Power-to-Power Commande record pour la gamme PIEL de McPhy avec 11 électrolyseurs destinés à la Météorologie Nationale du Bangladesh Commande d’une station McFilling 200-350 en Allemagne destinée à l’avitaillement de bus à hydrogène, après une première commande pour un électrolyseur McLyzer 400-30 en début d’année



3 Projet soutenu par un financement de l’Union Européenne à travers l’agence européenne INEA (Innovation and Networks Executive Agency) dans le cadre du programme d’infrastructure CEF-T (Connecting Europe Facility – Transports).

4 www.atawey.com

Avril 2019 : lancement de « Augmented McFilling », la nouvelle architecture de station hydrogène intelligente de McPhy, destinée aux transports lourds

« Augmented McFilling », une architecture innovante destinée à la mobilité lourde, en capacité de répondre aux besoins massifs en hydrogène induits par la nécessaire décarbonation des transports lourds et « grands rouleurs » (trains, camions, bus), permettant de mutualiser les fonctions de compression, stockage, refroidissement et distribution dans les véhicules Pilotée par la supervision logicielle intelligente de McPhy rendant la station dynamiquement reconfigurable pour de multiples scénarios d'usages et une adaptation en temps réel aux besoins des clients, sans limite de capacité







Juin 2019 : inauguration dans les Hauts-de-France de la première station destinée à l’avitaillement de bus à hydrogène dans l’Hexagone

A Houdain, un projet du Syndicat mixte des transports Artois-Gohelle (SMT-AG), porté par ENGIE GNvert qui a confié à McPhy la réalisation de la station d’une capacité de 200 kg par jour, alimentée par 0,5 MW d’électrolyse Véritable première en France, cette ligne de bus 100 % hydrogène et sa station dédiée sont précurseurs de la révolution « mobilité zéro émission », qui se généralise en France, en Europe et à l’échelle mondiale Les technologies McPhy équipent l’intégralité de la chaîne de production, de stockage et de distribution d’hydrogène zéro-carbone







Confirmation de la transition vers une production d’hydrogène à échelle industrielle

Comme annoncé précédemment5, McPhy a été sélectionné par Nouryon et Gasunie, deux groupes industriels de renommée mondiale6 pour équiper la première unité de production d’hydrogène zéro-carbone à grande échelle en Europe, confortant ainsi son positionnement de leader sur son marché.

Conçue, fabriquée et intégrée par McPhy, la plateforme de production d’hydrogène zéro-carbone de 20 MW est équipée de sa technologie d'électrolyse innovante « Augmented McLyzer ». Chaque année,

3 000 tonnes d’hydrogène propre seront ainsi générées par électrolyse à partir d’électricité verte, et utilisées pour produire du bio-méthanol utilisé dans des procédés industriels, contribuant à réduire les émissions de CO 2 , jusqu'à 27 000 tonnes par an, l'équivalent des émissions annuelles de 4 000 ménages français.

McPhy participera dès cette année à la phase de pré-ingénierie puis à l’ingénierie de détail, la production et la mise en service, à terme, de la plateforme d’électrolyse.

Ce projet d’envergure marque le changement de dimension de McPhy qui confirme son passage à l’échelle industrielle avec l’objectif de réduire les coûts de la production d’hydrogène zéro-carbone et ainsi favoriser l’émergence d’écosystèmes hydrogène performants et compétitifs, aux plus hauts niveaux de qualité et sécurité.

5 Voir communiqué de presse du 22 janvier 2020.

6 Nouryon, leader mondial de la chimie de spécialité et Gasunie, société d’infrastructure gazière.

Point sur l’épidémie de Covid-19 et impact potentiel sur l’activité du Groupe

Compte tenu de l’incertitude de l’enchaînement des événements, il est aujourd’hui difficile de quantifier les impacts de l’épidémie du Covid-19 sur l’activité du Groupe pour l’année 2020, notamment en termes de chiffre d’affaires, de résultats et de délais de réalisation de certains projets. Conformément aux recommandations gouvernementales nationales et mondiales, McPhy a mis en place toutes les mesures de sécurité pour limiter les déplacements et l’exposition des collaborateurs et des partenaires.



En Chine, l’exposition de McPhy à l’épidémie de coronavirus se limite à ce stade à un projet d’application de Power-to-Gas dans la province du Hebei, projet qui subit actuellement des délais dans son exécution. Pour rappel, McPhy avait livré en juin 2017 des équipements de production d’hydrogène d’une puissance de 4 MW permettant de transformer en hydrogène zéro-carbone et de stocker les surplus de l’électricité produite par un parc éolien de 200 MW7.

En Italie, McPhy dispose d’une filiale basée à San Miniato (région de Florence) dédiée à l’assemblage d’électrolyseurs et à la production des piles de grande capacité. Le Groupe suit avec attention les évolutions de l’épidémie et son expansion et a en particulier pris connaissance du décret communiqué par le gouvernement italien étendant les mesures de confinement à tout le pays.

Dans ce contexte d’incertitude et de volatilité, McPhy est actuellement en cours d’évaluation des impacts potentiels de l’épidémie sur son activité.

7 Voir communiqué de presse du 29 juin 2017.

Prochains événements

Assemblée Générale des actionnaires, le 20 mai 2020

Publication des résultats du premier semestre 2020, le 28 juillet 2020, après clôture des marchés













À propos de McPhy Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène zéro-carbone comme solution pour la transition énergétique.

Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable.

Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne).

Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes.

McPhy est coté sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).









Bilan8



Actif (en millions d’euros) 2019 2018 Ecarts d’acquisition 2,5 2,5 Autres immobilisations 3,0 2,6 Autres actifs non courants 0,3 0,4 Actifs Non Courants 5,8 5,5 Stocks 1,9 2,2 Clients et autres débiteurs 7,7 6,6 Actifs d’impôts exigibles 0,7 0,7 Actifs financiers - - Trésorerie et équivalents de trésorerie 13,0 14,9 Actifs Courants 23,4 24,4 Total Actifs 29,2 29,9





Passif (en millions d’euros) 2019 2018 Capital 2,1 1,8 Primes d’émission 30,9 31,2 Actions propres (0,1) (0,1) Résultats cumulés non distribués (16,3) (17,2) Capitaux Propres 16,6 15,7 Provisions – part à plus d’un an 0,8 0,6 Emprunts et dettes financières - part à plus d’un an 1,8 5,2 Autres passifs non courants 0,6 0,5 Passifs Non Courants 3,1 6,2 Provisions – part à moins d’un an 0,6 0,8 Emprunts et dettes financières - part à moins d’un an 1,1 0,8 Fournisseurs et autres créditeurs 4,9 4,2 Autres passifs courants 3,0 2,3 Passifs Courants 9,5 8,0 Total Capitaux Propres et Passifs 29,2 29,9















































8Les procédures d'audit ont été effectuées, le rapport d'audit relatif à la certification est en cours d'émission.





