CALHOUN, Géorgie, 16 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE : MHK) a annoncé aujourd'hui la nomination de Frank H. Boykin au poste de directeur financier, à compter du 15 avril 2020.



« Au cours de ses 25 ans de carrière dans l'entreprise, Frank a joué un rôle important dans la croissance de Mohawk », a déclaré Jeff Lorberbaum, président-directeur général de Mohawk. « Il a amélioré les performances de notre équipe financière et gagné la confiance des investisseurs et des analystes. J'ai demandé à Frank de reprendre ses responsabilités de directeur financier parce que sa connaissance de tous les aspects de notre entreprise et de l'industrie est un atout majeur pour nous dans le contexte actuel. »

M. Boykin, 64 ans, a occupé le poste de directeur financier de Mohawk de 2005 à 2019. Il a initialement rejoint la société en 1993 en tant que contrôleur de gestion. M. Boykin a pris sa retraite en 2019 et a continué de soutenir l'entreprise en tant que consultant principal au cours de l'année écoulée.

« Je suis heureux de revenir à Mohawk pour aider l'entreprise à traverser ces moments difficiles », a déclaré M. Boykin. « En tant que consultant, j'ai conservé des liens étroits avec l'entreprise et je suis prêt à passer à l'action immédiatement. Je suis impatient de rejoindre notre équipe financière exceptionnelle et de travailler avec l'équipe de direction pour gérer les initiatives visant à nous aider à prospérer une fois que nous sortirons de la récession actuelle. »

Glenn Landau, ancien directeur financier, quittera la société le 15 avril 2020 pour se consacrer à d'autres intérêts.

À PROPOS DE MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries est le leader mondial de la fabrication de revêtements de sol, spécialisé dans la création de produits destinés à améliorer les espaces résidentiels et commerciaux partout dans le monde. Les processus de fabrication et de distribution verticalement intégrés de Mohawk fournissent des avantages compétitifs dans la production de moquettes, tapis, carreaux en céramique, parquets stratifiés, parquets en bois et revêtements de sol en pierre et en vinyle. L'innovation révolutionnaire que nous avons apportée à notre secteur a permis d'obtenir des produits et des technologies qui différencient nos marques sur le marché et répondent à toutes les exigences en matière de réaménagement et de nouvelle construction. Nos marques comptent parmi les plus reconnues du secteur et incluent American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step et Unilin. Ces dix dernières années, Mohawk est passée du statut de fabricant américain de moquettes à celui de première société mondiale de revêtements de sol opérant en Australie, au Brésil, au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Inde, en Malaisie, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en Russie.

Certains énoncés des paragraphes précédents, notamment ceux qui portent sur le rendement futur, les perspectives commerciales, la croissance et les stratégies d'exploitation, et d'autres sujets similaires, et ceux qui incluent l'emploi du conditionnel et les termes « croire », « anticiper », « prévoir », et « estimer » ou d'autres expressions du même type, constituent des « énoncés prospectifs ». Pour ces énoncés, Mohawk invoque la protection de la règle-refuge au sujet des énoncés prospectifs, contenue dans la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts puisqu'ils reposent sur de nombreuses suppositions, assujetties à des risques et incertitudes. Les facteurs importants suivants pourraient entraîner un écart entre les résultats réels et les prévisions : l'évolution de la conjoncture économique ou industrielle ; la concurrence ; l'inflation et la déflation des prix des matières premières et autres coûts des entrants ; l'inflation et la déflation sur les marchés de consommation ; les coûts et l'offre en matière d'énergie ; le moment et le montant des dépenses en immobilisations ; le moment et l'application d'augmentations du prix des produits de la Société ; les charges de dépréciation ; l'intégration des acquisitions ; les exploitations internationales ; le lancement de nouveaux produits ; la rationalisation des activités ; les réclamations en matière de fiscalité, de produits et autre ; les litiges ; les risques et incertitudes liés à la pandémie de COVID-19 ; ainsi que d'autres risques présentés dans les annonces publiques et les rapports déposés par Mohawk auprès de la SEC.

Contact : Frank Boykin, directeur financier (706) 624-2695