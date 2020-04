CALHOUN, Ga., April 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) ha annunciato oggi la nomina di Frank H. Boykin come Chief Financial Officer, con decorrenza dal giorno 15 aprile 2020.



"Durante i suoi 25 anni di attività, Frank ha svolto un ruolo importante nella crescita di Mohawk", ha dichiarato Jeff Lorberbaum, presidente e CEO di Mohawk. "Ha migliorato le prestazioni del nostro team finanziario e sì è guadagnato la fiducia di investitori e analisti. Ho chiesto a Frank di riprendere le responsabilità di Chief Financial Officer perché la sua conoscenza di tutti gli aspetti della nostra attività e del settore rappresenta un grande vantaggio per noi in questo ambiente".

Boykin, 64 anni, in precedenza è stato Chief Financial Officer di Mohawk dal 2005 al 2019. Inizialmente era entrato nella Società come Corporate Controller nel 1993. Boykin è andato in pensione nel 2019 e, nell’ultimo anno, ha continuato a sostenere l'azienda come consulente senior.

"Sono lieto di tornare a Mohawk per aiutare l'azienda a superare questi tempi difficili", ha dichiarato Boykin. "Nel mio ruolo di consulenza ho mantenuto stretti legami con l'azienda e sono pronto a intervenire immediatamente. Non vedo l'ora di entrare nuovamente nel nostro straordinario team finanziario e di collaborare con il team dei responsabili per gestire le iniziative che ci aiuteranno a prosperare quando emergeremo dall'attuale crisi".

Glenn Landau, ex Chief Financial Officer, lascerà la Società il 15 aprile 2020 per perseguire altri interessi.

INFORMAZIONI SU MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries, il principale produttore mondiale di pavimenti, crea prodotti per valorizzare gli spazi residenziali e commerciali in tutto il mondo. I processi di produzione e distribuzione integrati verticalmente di Mohawk offrono vantaggi competitivi nella produzione di pavimenti in moquette, piastrelle di ceramica, laminati, legno, pietra e vinile. La nostra capacità di innovazione ha portato alla creazione di prodotti e tecnologie che differenziano i nostri marchi sul mercato e soddisfano tutti i requisiti per lavori di ristrutturazione e nuova costruzione. I nostri marchi sono tra i più riconosciuti nel settore e comprendono American Olean, Daltile, Durkan, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step e Unilin. Nel corso dell’ultimo decennio, Mohawk ha trasformato la sua attività da produttore americano di moquette alla più grande azienda mondiale di pavimenti con sedi in Australia, Brasile, Canada, Europa, India, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Russia e Stati Uniti.

