CALHOUN, Ga., April 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) kondigde vandaag de benoeming aan van Frank H. Boykin tot Chief Financial Officer, met ingang van 15 april 2020.



"Tijdens de 25 jaar die Frank voor het bedrijf werkzaam is, heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij de groei van Mohawk", aldus Jeff Lorberbaum, voorzitter en Chief Executive Officer van Mohawk. "Hij heeft ervoor gezorgd dat ons financiële team beter presteert en het vertrouwen gewonnen van investeerders en analisten. Ik heb Frank gevraagd om de verantwoordelijkheden van Chief Financial Officer weer op zich te nemen, omdat zijn kennis van alle aspecten van onze bedrijfsvoering en de branche een grote aanwinst is voor ons in deze omgeving."

Boykin, 64, was van 2005 tot 2019 werkzaam als Chief Financial Officer van Mohawk. Hij is in 1993 in dienst getreden als corporate controller. Boykin is in 2019 met pensioen gegaan en is het bedrijf het afgelopen jaar blijven ondersteunen als senior consultant.

"Ik sluit me graag weer aan bij Mohawk om het bedrijf door deze uitdagende periode te helpen", aldus Boykin. "In mijn adviserende rol heb ik nauwe banden onderhouden met het bedrijf en ik kan onmiddellijk bijspringen. Ik kijk ernaar uit om opnieuw deel uit te maken van ons voortreffelijke financiële team en samen te werken met het managementteam om de initiatieven te beheren zodat we succesvol kunnen zijn na de huidige neergang."

Glenn Landau, voormalig Chief Financial Officer, zal het bedrijf op 15 april 2020 verlaten om andere belangen te behartigen.

OVER MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries is de toonaangevende fabrikant van vloeren wereldwijd die producten ontwikkelt om woningen en commerciële ruimten te verbeteren. De verticaal geïntegreerde productie- en distributieprocessen van Mohawk bieden concurrentievoordelen bij de productie van tapijten, vloerkleden, keramische tegels, laminaat, en vloeren van hout, steen en vinyl. Onze toonaangevende innovatie heeft producten en technologieën opgeleverd die onze merken op de markt onderscheiden en voldoen aan alle eisen op het gebied van renovatie en nieuwbouw. Onze merken, waaronder American Olean, Daltile, Durkan, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step en Unilin, behoren tot de bekendste merken in de branche. In het afgelopen decennium is Mohawk gegroeid van een Amerikaanse tapijtfabrikant tot 's werelds grootste vloerbedrijf met activiteiten in Australië, Brazilië, Canada, Europa, India, Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland, Rusland en de Verenigde Staten.

Bepaalde uitspraken in de direct voorgaande paragrafen, met name uitspraken die anticiperen op toekomstige prestaties, potentiële klanten, groei- en bedrijfsstrategieën en vergelijkbare zaken, en uitspraken die de woorden "kunnen", "zouden", "geloven", "anticiperen", "verwachten" en "schatten" of vergelijkbare uitdrukkingen bevatten, zijn "toekomstgerichte uitspraken". Voor deze uitspraken roept Mohawk de bescherming van de veilige haven voor toekomstgerichte uitspraken in, zoals besloten in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Er bestaat geen garantie ten aanzien van de nauwkeurigheid van toekomstgerichte uitspraken omdat deze zijn gebaseerd op uiteenlopende veronderstellingen die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. De volgende belangrijke factoren kunnen leiden tot afwijkende toekomstige resultaten: veranderingen in economische of industriële omstandigheden; concurrentie; inflatie en deflatie van grondstoffenprijzen en andere inputkosten; inflatie en deflatie in consumentenmarkten; energiekosten en -voorzieningen; timing en niveau van investeringsuitgaven; timing en implementatie van prijsverhogingen voor producten van de onderneming; kosten van bijzondere waardeverminderingen; integratie van overnames; internationale activiteiten; introductie van nieuwe producten; rationalisatie van bedrijfsvoering; belastingen en belastinghervorming; product- en andere claims; rechtszaken; de risico's en onzekerheden met betrekking tot de COVID-19-pandemie; en andere risico's genoemd in de SEC-rapporten en openbare aankondigingen van Mohawk.

Contactpersoon: Frank Boykin, Chief Financial Officer (706) 624-2695