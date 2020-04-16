美国佐治亚州卡尔霍恩, April 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc.（NYSE: MHK）今天宣布任命Frank H. Boykin为首席财务官，2020年4月15日起生效。



“自25年前加入公司以来，Frank在Mohawk的发展中发挥了重要作用，”Mohawk董事长兼首席执行官Jeff Lorberbaum表示。“他提升了我们财务团队的绩效，获得了投资者和分析师的信任。我已请Frank重新承担首席财务官的职责，因为他对我们业务和行业各个方面的了解是我们在当前环境中的一项重要资产。”

Boykin现年64岁，曾于2005年至2019年间担任Mohawk的首席财务官。他最初于1993年作为公司主计长加入公司。Boykin于2019年退休，去年他作为高级顾问继续为企业提供支持。

“我很高兴回到Mohawk，帮助企业应对这一充满挑战的时刻，”Boykin表示。“作为顾问，我一直与企业保持着紧密联系，可以随时投入工作。我期待着重新加入我们杰出的财务团队，并与领导团队合作管理各项举措，为我们从当前的经济衰退中崛起助一臂之力。”

前首席财务官Glenn Landau将于2020年4月15日离开公司，以追求其他事业。

关于MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries是全球领先的地材制造商，致力于创造可提升全球住宅和商业空间的优质产品。Mohawk的垂直整合生产和分销流程在生产地毯、地垫、瓷砖、复合地板、木地板、石材和乙烯基地材方面具有竞争优势。公司业界领先的创新产品和技术使其品牌在市场上脱颖而出，满足所有的装修和新建需求。我们公司旗下品牌在业内受到最广泛的认可，包括：American Olean、Daltile、Durkan、Eliane、Feltex、Godfrey Hirst、IVC、Karastan、Marazzi、Mohawk、Mohawk Group、Pergo、Quick-Step和Unilin。过去十年里，Mohawk已从一家美国地毯生产商成功转型为全球最大的地材公司，业务遍及澳大利亚、巴西、加拿大、欧洲、印度、马来西亚、墨西哥、新西兰、俄罗斯和美国等地。

前面几段陈述中的某些内容，特别是预测未来业绩、业务前景、增长、经营策略以及类似事项和包括“可能”、“应该”、“相信”、“预期”、“预测”、“估计”或类似表达的词句均构成“前瞻性陈述”。针对以上陈述，Mohawk有权要求受到1995年《私人证券诉讼改革法案》中关于前瞻性陈述的安全港保护。前瞻性陈述建立于诸多涉及风险和不确定性的假设基础上，因此我们无法保证其准确性。以下重要因素的改变可能导致未来业绩发生变化：经济或行业状况、竞争、原材料价格、其他投入成本的通货膨胀和通货紧缩、消费市场的通货膨胀和通货紧缩、能源成本和供应、资本支出的时间和水平、公司产品价格上涨的时间和实施、减值费用、收购整合、国际业务、推出新产品、运营合理化、税收和税收改革、产品和其他索赔、诉讼、与COVID-19疫情相关的风险及不确定性以及Mohawk提交给美国证券交易委员会的报告和公告中提及的其他风险。

联系人：Frank Boykin，首席财务官 (706) 624 -2695