喬治亞州卡爾霍恩, April 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 莫霍克工業公司 (Mohawk Industries, Inc.，紐約證券交易所代碼：MHK) 今天宣佈任命 Frank H. Boykin 為財務總監，並由 2020 年 4 月 15 日起生效。



Mohawk 主席兼行政總裁 Jeff Lorberbaum 說：「Frank 在任職的 25 年間，對 Mohawk 的成長發揮非常重要的角色。他提升了我們財務團隊的業績表現，並贏得了投資者及分析員的信心。我已要求 Frank 恢復財務總監的職責，因為在這種環境下，他對我們業務和業界各方面的了解是我們寶貴的財富。」

64 歲的 Boykin 曾於 2005 年至 2019 年擔任 Mohawk 的財務總監。他最初於 1993 年加入公司，擔任公司財務總監。Boykin 於 2019 年退休，並在過去一年間繼續以高級顧問的身份支持公司業務。

Boykin 說：「我很高興回到 Mohawk，並幫助公司業務過渡這個充滿挑戰的時代。在擔任顧問職務時，我與公司一直保持密切聯繫，並準備隨時介入。我期待著重新加入公司出色的財務團隊，並與領導層一起管理計劃，以幫助公司從目前低迷的市場中復蘇。」

前財務總監 Glenn Landau 將於 2020 年 4 月 15 日離開公司，以追求其他個人興趣。

關於莫霍克工業 (MOHAWK INDUSTRIES)

Mohawk Industries 是全球領先的地板製造商，致力於創造產品來提升全球住宅和商業空間。Mohawk 垂直整合的製造和分銷流程在地毯、小毛毯、瓷磚、層壓板、木材、石材和乙烯基地板的生產方面擁有競爭優勢。我們在業界領先的創新產品和技術使我們的品牌在市場上脫穎而出，並滿足所有改造和新建工程要求。我們是在行內最受認可的品牌，並包括 American Olean、Daltile、Durkan、Feltex、Godfrey Hirst、IVC、Karastan、Marazzi、Mohawk、Mohawk Group、Pergo、Quick-Step 和 Unilin。在過去的十年裡，Mohawk 已經將其業務從一家美國地毯製造商轉變為世界上最大的地板公司，在澳洲、巴西、加拿大、歐洲、印度、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、俄羅斯和美國開展業務。

前面幾段中的某些陳述，特別是預測未來業績、業務前景、增長和經營策略以及類似事項以及包括「可能」、「應該」、「相信」、「預料」、「預期」和「估計」或類似可構成「前瞻性陳述」的字眼。對於這些陳述，Mohawk 受 1995 年美國私人證券訴訟改革法案中包含的前瞻性陳述的保護。無法保證的前瞻性陳述是準確的，因其基於許多假設、涉及風險和不確定性。以下的重要因素可導致未來結果有所不同：經濟或業界狀況的變化；競爭；原材料價格和其他投入成本的通貨膨脹和通貨緊縮；消費市場的通脹和通縮；能源成本和供應；資本支出的時間和水平；公司產品提價的時間和實施；減值費用；收購整合；國際營運；新產品推出；業務合理化；稅收及稅收改革、產品和其他債權；訴訟；與 COVID-19 大流行相關的風險和不確定性；以及 Mohawk 的證券交易委員會報告和公告中所提及的其他風險。

聯絡人： 財務總監 Frank Boykin (706) 624-2695