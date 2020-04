CALHOUN, Georgia, April 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) hat heute die Ernennung von Frank H. Boykin zum Chief Financial Officer zum 15. April 2020 bekanntgegeben.



„Während seiner 25 Jahre im Unternehmen spielte Frank eine wichtige Rolle für das Wachstum von Mohawk“, so Jeff Lorberbaum, Chairman und Chief Executive Officer bei Mohawk. „Er verbesserte die Leistung unseres Finanzteams und gewann das Vertrauen von Investoren und Analysten. Ich habe Frank gebeten, den Posten als Chief Financial Officer erneut zu übernehmen, weil sein Wissen über alle Aspekte unseres Geschäfts und die Branche ein großer Gewinn für uns in diesem Umfeld ist.“

Boykin, 64, war zuvor von 2005 bis 2019 als Chief Financial Officer bei Mohawk tätig. Er trat 1993 zunächst als Corporate Controller in das Unternehmen ein. Boykin ging 2019 in den Ruhestand und hat das Unternehmen im vergangenen Jahr als Senior Consultant weiter unterstützt.

„Ich freue mich, zu Mohawk zurückzukehren, um das Unternehmen dabei zu unterstützen, durch diese schwierigen Zeiten zu navigieren“, so Boykin. „Während meiner Beratungstätigkeit habe ich die enge Beziehung zum Unternehmen aufrechterhalten und bin bereit, sofort einzusteigen. Ich freue mich darauf, wieder Teil unseres herausragenden Finanzteams zu werden und mit dem Führungsteam zusammenzuarbeiten, um die Initiativen zu leiten, die uns nach dem derzeitigen Abschwung wieder zum Erfolg verhelfen sollen.“

Glenn Landau, der bisherige Chief Financial Officer, wird das Unternehmen zum 15. April 2020 verlassen, um andere Interessen zu verfolgen.

Mohawk Industries ist der weltweit führende Produzent von Fußbodenbelägen und stellt Produkte zur Optimierung von Wohn- und Gewerbeflächen auf der ganzen Welt her. Die vertikal integrierten Fertigungs- und Vertriebsprozesse von Mohawk bieten Wettbewerbsvorteile bei der Herstellung von Teppichen/Matten, Teppich-, Fliesen-, Laminat-, Holz-, Stein- und Vinylböden. Mit unserer branchenführenden Innovationskraft haben wir Produkte und Technologien entwickelt, mit denen sich unsere Marken von anderen Produkten abheben und alle Anforderungen für Um- und Neubauten erfüllen. Unsere Marken gehören zu den bekanntesten in der Branche. Sie umfassen American Olean, Daltile, Durkan, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step und Unilin. In den letzten zehn Jahren hat sich Mohawk von einem amerikanischen Teppichhersteller zum weltweit größten Produzenten für Fußbodenbeläge entwickelt – mit Niederlassungen in Australien, Brasilien, Europa, Kanada, Indien, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Russland und den USA.

