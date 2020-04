SAINT JOHN, New Brunswick, 16 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Plus que jamais, l’industrie du camionnage est reconnue et soutenue en tant que service essentiel. Aujourd’hui, des centaines de chauffeurs de RST-Sunbury se trouvent sur les routes, livrant des biens essentiels et permettant aux chaînes d’approvisionnement de continuer de fonctionner. Des centaines d’autres employés travaillent à distance ou dans des environnements de bureau adaptés pour soutenir ces chauffeurs, leurs clients et les collectivités.



Pour la troisième année consécutive, RST-Sunbury a été nommée Meilleur transporteur employeur, un prix décerné chaque année par RH Camionnage Canada. Les nouvelles ont été particulièrement bienvenues après les intenses efforts déployés pour mettre en œuvre les meilleures pratiques possible afin de répondre aux préoccupations liées à la COVID-19, y compris les nouveaux processus d’assainissement et d’hygiène, la distance sociale et le travail à distance lorsque cela est possible.

« La COVID-19 a modifié les conditions dans lesquelles nous exerçons nos activités, mais pas qui nous sommes. RST-Sunbury s’engage à fournir des biens et services essentiels à nos collectivités et à nos clients, et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir ceux qui font leur travail du mieux qu’ils peuvent en ces temps difficiles », a déclaré Andrew Fisher, directeur général de RST et de Sunbury. « Bien que l’épidémie de COVID-19 reste le point central, le prix du Meilleur transporteur employeur nous rappelle que nous avons une équipe infatigable de chauffeurs, de propriétaires exploitants, de personnel de bureau et de leaders. Nos employés continuent de faire tourner les affaires et ils méritent cette reconnaissance à part entière. »

M. Fisher a ajouté qu’une célébration virtuelle était prévue pour ses employés vendredi par le biais de la plateforme Microsoft Teams.

« Nous sommes ravis d’être reconnus à nouveau cette année parmi les meilleurs transporteurs employeurs », a déclaré Stacey Miller, directrice des ressources humaines chez RST-Sunbury. « Je suis tellement fière d’être associée aux hommes et aux femmes dévoués qui sont sur les lignes de front en ces temps mouvementés. Le dévouement indéfectible de nos chauffeurs envers les communautés où nous vivons et travaillons ne passe pas inaperçu et nous leur sommes extrêmement reconnaissants car ils continuent de faire tourner les affaires. »

RST-Sunbury partage le titre de Meilleur transporteur employeur pour 2020 avec 68 entreprises à travers le Canada. Les entreprises qui ont remporté cinq (ou plus) victoires consécutives sont honorées du statut de Meilleurs transporteurs employeurs émérites. Mme Miller est convaincue que RST Sunbury obtiendra cette distinction d’ici 2022.

« À un moment de notre histoire où l’industrie du camionnage est honorée à l’échelle nationale pour son rôle essentiel dans la lutte contre la COVID-19, nous sommes heureux d’honorer ces flottes qui... offrent des environnements de travail exceptionnels », a déclaré Angela Splinter, la PDG de RH Camionnage Canada, dans le cadre d’une déclaration fournie par l’organisation. « Nous serons également heureux de les honorer et de les célébrer après la pandémie de la COVID-19. »

RH Camionnage Canada rendra hommage à tous les récipiendaires à l’occasion de son dîner de gala annuel qui se tiendra en octobre, au Palais Royale à Toronto.

À propos du prix

La désignation de Meilleur transporteur employeur est hautement considérée dans l’industrie et les critères de sélection sont rigoureux. Chaque entreprise est évaluée dans le cadre d’entrevues avec des chauffeurs d’entreprise, des propriétaires exploitants et du personnel, qui portent sur les pratiques de recrutement et de rétention, la culture d’entreprise, la rémunération, l’opportunité d’y acquérir de la formation et d’y développer des compétences ainsi que les pratiques innovatrices en matière de ressources humaines. Ce processus est supervisé par le Conseil des Meilleurs transporteurs employeurs pour assurer une représentation fidèle des problèmes, des tendances et des environnements de travail actuels en matière de ressources humaines.

Les Meilleurs transporteurs employeurs sont des leaders dans la promotion d’une image positive de l’industrie du camionnage et de la logistique. Ils démontrent leur capacité à attirer et retenir des travailleurs qualifiés.

À PROPOS DE RH CAMIONNAGE CANADA :

RH Camionnage Canada est une organisation nationale fondée sur le partenariat qui vise à développer, à communiquer et à promouvoir les pratiques exemplaires en matière de ressources humaines et de formation dans le secteur du camionnage.

À propos de RST-Sunbury

Fortes de plus de 110 ans d’expérience combinée, RST et Sunbury Transport (RST - Sunbury) s’appuient sur des équipes exceptionnelles, au bureau comme sur la route, pour fournir des services de camionnage et de logistique variés et innovants. Le siège des deux sociétés se situe à Saint John.

Entreprise de transport de premier plan, Sunbury est spécialisée dans les livraisons transfrontalières entre le Canada et les États-Unis et offre une gamme complète de services logistiques dans les deux pays. Sa flotte peut transporter des marchandises par camionnette, camion à plate-forme, fibre de bois en vrac ou service de conteneurs.

RST est un chef de file reconnu dans le transport de citernes dans le Canada atlantique, l’Ontario, le Québec et l’Est des États-Unis pour sa sécurité et son efficacité. En plus de transporter les marchandises conformément aux normes du plus haut niveau de l’industrie, RST fournit également des services d’intervention et de formation aux situations d’urgence dans tout le Canada atlantique.

