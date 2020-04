AMSTERDAM, April 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Ridge , een leider in supply chain planning , kondigde vandaag aan dat Isola, een belangrijke fabrikant van dakbedekkingen in Noorwegen, Blue Ridge heeft geselecteerd om te helpen de nieuwe supply chain planningsstrategie uit te voeren. Isola richt zich op het ontwikkelen, testen en produceren van producten die hun klanten helpen productiever en energiezuiniger te worden, en het bedrijf heeft nu een divers netwerk van productiefaciliteiten en distributiecentra in heel Europa.



Door de klimaatverandering, seizoensgebonden variaties, trends, promoties en regelmatige productvervangingen worden de markten van Isola complexer en vereist productie- en supply chain planning van de toeleveringsketen een grotere precisie. Het productiebedrijf besloot de sprong te nemen en cloud-based planningsoplossingen van Blue Ridge te gebruiken via zijn Noorse partner, Inventory Investments AS.

"Blue Ridge is er in recordtijd in geslaagd om onze totale planningsbehoeften voor onze gehele supply chain te dekken,” aldus Steffen-André Welfler, vice president Logistics, Operations en IT, Isola. "Het is fascinerend om te zien dat de oplossing een verandering vaststelt in de vraag in één markt, en onmiddellijk de toekomstige supply chain planning voor grondstoffen aanpast. Het is voor ons gewoon een compleet nieuwe wereld."

"Het proces heeft ons tot nu toe een aantal geweldige inzichten opgeleverd, en ik kijk uit naar de voortdurende uplift in competentie en professionaliteit die dit onze hele organisatie geeft,” aldus Bjørnar Gulliksen, CEO van Isola. "Dit biedt ons geweldige mogelijkheden om nog concurrerender te worden in onze productie. En we kunnen onze klanten nog flexibelere supply chain oplossingen bieden.”

Blue Ridge’s Supply Chain Planning -oplossingen zorgen voor een zeer efficiënte voorraadtoewijzing en intelligente aanvulling op alle locaties en kanalen, zowel downstream naar klanten als upstream naar leveranciers.

Het huidige Europese klantenbestand van Blue Ridge omvat klanten in diverse industrieën, waaronder AGF-groothandel K. Ekrheim, retailer Spar Kjøp, telecomoperator Tele2 AB, technische retailer TESS AS, en Vectura AS, een third-party logistieke distributeur voor wijn en sterke dranken.

"Blue Ridge streeft ernaar bedrijven als Isola te helpen de bedrijfsvoering te optimaliseren dankzij nauwkeuriger supply chain planning en voorraadprognoses," aldus Maarten Baltussen, vice president en Europe general manager, Blue Ridge. "Blue Ridge blijft omvangrijke activiteiten en expansie in Europa zien via geweldige partners als Inventory Investment AS.”

"Een groeiend aantal klanten heeft complexe distributie- en productieplanningnetwerken die kunnen profiteren van de planningskracht van Blue Ridge-technologie," aldus Sverre Rosmo, chief executive officer van Inventory Investment.

Over Isola

Isola, gevestigd in Porsgrunn, Noorwegen, is een toonaangevende fabrikant van dakbedekking die zich richt op het leveren van hoogwaardige functionele en up-to-date oplossingen voor daken, vloeren, muren en de grond. Het productiebedrijf heeft een divers netwerk van productie- en distributiecentra in heel Europa. Ga voor meer informatie naar https://www.isola.no/ .

Over Blue Ridge

De Blue Ridge supply chain planning-oplossingen bieden toonaangevende distributeurs en retailers de mogelijkheid om de vraag nauwkeuriger te voorspellen, meer omzet te genereren, kosten te verlagen en winst te verhogen door intelligente wetenschap en automatisering te combineren. In een wereld waarin verandering de enige constante is, biedt Blue Ridge meer zekerheid, meer snelheid en meer garanties - zodat bedrijven de reden achter de aanschaf kunnen zien en sneller kunnen reageren op onverwachte gebeurtenissen. Daarom vertrouwen grote detailhandelaren en distributeurs op Blue Ridge voor een beter voorspelbare toekomst. Ga voor meer informatie naar www.blueridgeglobal.com .

Mediacontact: