Nicox : Point d’activité et résumé financier du premier trimestre 2020

Extension de la collaboration avec Ocumension Therapeutics en Chine pour la réalisation de deux essais cliniques de phase 3 sur le glaucome pour le NCX 470

Lancement commercial de ZERVIATE TM aux Etats-Unis par le partenaire Eyevance Pharmaceuticals

Chiffre d’affaire net pour le premier trimestre 2020 de €1,7 millions et position de trésorerie de €45,2 millions au 31 mars 2020

Augmentation du nombre de prescriptions de VYZULTA® au premier trimestre 2020 de 60% par rapport au premier trimestre 2019



17 avril 2020 – diffusion à 7h30

Sophia Antipolis, France



Nicox SA (Euronext Paris: FR0013018124, COX, éligible PEA-PME), société internationale spécialisée en ophtalmologie, présente les principales activités, le chiffre d’affaire et la position de trésorerie de Nicox SA et de ses filiales (le ʺgroupe Nicox”) pour le premier trimestre 2020 ainsi que les prochaines étapes clé attendues cette année.



Prochaines étapes clé attendues



·NCX 470 – Etude clinique de phase 3 Mont Blanc : L’initiation de la première étude clinique de phase 3 avec le NCX 470 pour la réduction de la pression intraoculaire (PIO) chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire est actuellement prévue d’ici la fin du deuxième trimestre 2020, avec des premiers résultats prévus au troisième trimestre 2021. L’étude Mont Blanc sera conduite principalement dans des sites cliniques aux Etats-Unis et incluera un petit nombre de sites cliniques en Chine. L’étude sera initiée avec les dosages de NCX 470 0,065% et 0,1% vs. latanoprost 0,005% et se poursuivra avec un seul dosage sélectionné au cours de l’étude grâce à un design adaptatif.



NCX 470 – Etude clinique de phase 3 Denali : L’initiation de la seconde étude clinique de phase 3 dans le glaucome, menée conjointement et financée à parts égales par Nicox et Ocumension, est actuellement prévue au deuxième semestre 2020. Cette étude incluera des sites cliniques à la fois aux Etats-Unis et en Chine avec une majorité des patients aux Etats-Unis, pour permettre une demande d’autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis. L’étude Denali incluera un nombre suffisant de patients chinois pour permettre une demande d’autorisation de mise sur le marché en Chine.

Cette étude de phase 2b incluera des critères d’évaluation à la fois dans la blépharite et dans la sécheresse oculaire, avec la possibilité de retenir comme résultat principal de l’étude soit le critère d’évaluation de la blépharite soit celui de la sécheresse oculaire. Le calendrier et des informations supplémentaires sur le design de cette prochaine étude de phase 2b seront communiqués le moment venu. ZERVIATE en Chine : L’initiation d’une étude clinique de phase 3, conduite et financée par Ocumension, pour une autorisation en Chine est actuellement prévue d’ici le quatrième trimestre 2020. La Société suit de près l’évolution du COVID-19 et son impact dans le monde. La Société ne prévoit pas actuellement de retards dans le calendrier de ses études cliniques mais surveille la situation attentivement et fera un point en temps voulu en cas de potentiel impact sur ses projets de développement et calendriers.



Evènements principaux du premier trimestre 2020 et récentes actualités



Le nombre total de prescriptions 1 de VYZULTA ® (solution ophtalmique de latanoprostène bunod), 0,024% aux Etats-Unis pour le premier trimestre 2020 a augmenté de 11% par rapport au quatrième trimestre 2019 et de 60% par rapport au premier trimestre 2019.

, (solution ophtalmique de cétirizine), 0,24%, aux Etats-Unis par le partenaire Eyevance générant une nouvelle source de revenu récurrente. ZERVIATE est le premier nouveau traitement mis sur le marché depuis plus de 10 ans pour la conjonctivite allergique, délivré uniquement sur prescription, commercialisé par l’équipe de vente d’Eyevance qui couvre actuellement 40 territoires clé aux Etats-Unis. Amendement de l’accord sur le NCX 470 avec Ocumension – Ocumension a payé à Nicox €15 millions (en remplacement de l’intégralité des paiements d’étape du contrat initial), a acquis des droits exclusifs supplémentaires pour le NCX 470 pour la Corée et l’Asie du Sud-Est et paiera 50% des coûts de la deuxième étude clinique de phase 3 dans le glaucome (l’étude Denali) pour le NCX 470. Les deux sociétés mèneront conjointement cette étude aux Etats-Unis et en Chine.

Amendement de l’accord de concession de licence sur ZERVIATE avec Ocumension avec des droits exclusifs étendus à la majorité des pays d’Asie du Sud-Est.

A la suite des résultats des premières études non cliniques sur le naproxcinod dans des modèles de drépanocytose, le partenaire américain Fera Pharmaceuticals a décidé de concentrer le développement du naproxcinod dans le traitement des crises vaso-occlusives douloureuses de la drépanocytose. Fera prévoit de réaliser des études supplémentaires et d’autres activités de développement en prévision de l’entrée directe dans une étude clinique d’efficacité pour le naproxcinod chez des patients atteints de drépanocytose, sous réserve d’avoir obtenu une désignation de médicament orphelin.

Brevet de formulation pour le NCX 470 délivré par l’office des brevets américain et par l’office des brevets japonais, prolongeant la protection du NCX 470 dans ces pays jusqu’en 2039.

Le partenaire mondial licencié, Bausch + Lomb, a reçu l’approbation de mise sur le marché de VYZULTA® en Argentine, au Mexique, à Hong Kong et à Taiwan, ce qui porte à six le nombre total des pays ou territoires où VYZULTA est maintenant approuvé pour commercialisation.



Résumé financier du premier trimestre 2020



Au 31 mars 2020, le groupe Nicox disposait d’une trésorerie et d’équivalents de trésorerie de €45,2 millions contre €28,0 millions au 31 décembre 2019. Le chiffre d’affaire net2 pour le premier trimestre 2020 était de €1,7 millions (incluant un paiement d’étape de €1,0 million par Ocumension) contre €0,4 million au premier trimestre 2019. €14 millions d'euros de ce paiement d’étape reçus d'Ocumension sont classés en produits différés en raison de la participation continue de Nicox au développement de NCX 470.



Au 31 mars 2020, le groupe Nicox avait une dette financière de €18,1 millions sous la forme d’un financement obligataire avec Kreos Capital signé en janvier 2019.



Seul le chiffre relatif à la position de trésorerie du Groupe Nicox au 31 décembre 2019 est audité, tous les autres chiffres de ce communiqué de presse sont non audités.



Notes

Les données de Bloomberg comparant la période des semaines se terminant du 3 janvier 2020 au 27 mars 2020 avec les périodes des semaines se terminant du 4 octobre 2019 au 27 décembre 2019 et du 1er janvier 2019 au 27 mars 2019 Le chiffre d’affaires net provient du chiffre d’affaires issu de collaborations moins les paiements de redevances