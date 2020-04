Paris, le 17 avril 2020, 8h00 CET

BNP Paribas REIM France a acquis, pour le compte de la SCPI Accimmo Pierre, un immeuble de bureaux neuf d’une surface totale de 25.000 m² livré fin 2019 par Nexity et situé dans le nouveau quartier des Docks de Saint-Ouen, au pied des lignes 13 et très bientôt 14 du métro. Ce bâtiment emblématique accueille le siège de la Région Île-de-France, déjà locataire de l’immeuble voisin Influence 1.0 depuis 2018.

Sigrid Duhamel, CEO de BNP Paribas REIM France, commente : « Marquant l’entrée de l’écoquartier des Docks, Influence 2.0 est un immeuble emblématique et de qualité offrant de grands plateaux de plus de 2 900 m². Nous sommes fiers de cette acquisition, particulièrement sécurisée dans le contexte actuel grâce à un locataire prestigieux et pérenne ainsi que pour sa localisation dans un quartier en mutation bénéficiant d’une double desserte des lignes 13 et 14. »

Véronique Bédague, Présidente directrice générale de Nexity Immobilier d’entreprise ajoute : « Nous sommes particulièrement fiers d’avoir mené à bien cette opération dans un contexte où l’activité économique subit un coup de frein général. C’est à la fois un signe de reconnaissance de la qualité de l’actif Influence 2.0 signé par Jacques Ferrier Architectures et occupé par la Région Ile-de-France à Saint-Ouen, qui confirme l’attractivité économique de son territoire aux portes de Paris. C’est aussi un signe de confiance en notre savoir-faire que nous témoigne BNP Paribas REIM, en acquérant un produit durable à haute exigence environnementale (Démarche HQE® Passeport Niveau Excellent, BREEAM Very Good, RT 2012 -40%) ».

Conseil vendeur de l’opération : Nexity Conseil et Transaction, l’Etude Chevreux

Conseil acquéreur : l’Etude Thiberge, Allen et Overy, Etyo





