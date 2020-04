Savosolar Oyj

Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto 17.4.2020 klo 10.00 (CEST)

Savosolarin hallitus muuttaa valtuutusta koskevaa ehdotustaan 27.4.2020 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle

Liittyen Savosolar Oyj:n ("Savosolar" tai "Yhtiö") aiemmin tänään julkistamaan suunnitelmaan järjestää merkintäoikeusanti ja siihen liittyvä optio-oikeuksien tarjoaminen, Yhtiön hallitus muuttaa 9.3.2020 Yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle tekemäänsä ehdotusta koskien hallituksen valtuuttamista päättämään osakeanneista sekä optioiden ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optioiden ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 10.000.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 517,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista tämän tiedotteen päivämääränä. Mikäli hallituksen ehdotus osakemäärän vähentämisestä hyväksytään, valtuutuksen ehdotettu koko pienenee vastaavasti 100.000.000 osakkeeseen.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Yhtiön osakeanneissa osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutus on voimassa 27.4.2025 saakka ja se kumoaa ylimääräisen yhtiökokouksen 22.1.2019 myöntämän valtuutuksen.

SAVOSOLAR OYJ

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Varjotie

Puh: +358 400 419 734

Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com





Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savosolar Oyj:n on julkaistava markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 17.4.2019 klo 10.00 (CEST) edellä mainitun henkilön toimesta.



