nr. 7 / 2020

København, 17. april 2020

BoStad A/S – Afnotering af BoStad A/S

I forlængelse af selskabsmeddelelse af 14. april 2020 meddeles hermed, at Nasdaq Copenhagen A/S dags dato har meddelt, at den sidste handelsdag for B-aktierne i BoStad A/S er den 13. maj 2020. Derefter er BoStad A/S’ B-aktier slettet fra handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S.

København, den 17. april 2020

På selskabets vegne

William Kanta

Adm. direktør og bestyrelsesmedlem

Kontaktperson:

Eventuelle henvendelser vedrørende selskabsmeddelelsen rettes til William Kanta på telefon +45 3060 0449.

