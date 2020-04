April 17, 2020 07:15 ET

I forlængelse af børsmeddelelse af 7. april 2020 med indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest den 22. april 2020 orienteres hermed om, at bestyrelsen grundet Covid-19-situationen har besluttet at aflyse afholdelsen af den ordinære generalforsamling den 22. april 2020 i foreningen.

Indkaldelse med angivelse af nyt tidspunkt for afholdelse af ordinær generalforsamling i foreningen vil blive udsendt, når der foreligger et mere klart billede af ophøret af de særlige samfundsmæssige foranstaltninger udløst af Covid-19.





Bestyrelsen for

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest