MONTRÉAL, 17 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) (« Knight » ou « la Société »), société pharmaceutique spécialisée panaméricaine (ex-EU) et chef de file, a annoncé aujourd’hui que Santé Canada a approuvé IBSRELAMC (tenapanor) pour le traitement du syndrome du côlon irritable avec constipation (SCI-C) pour les adultes. Knight et Ardelyx, Inc. (NASDAQ : ARDX) ont conclu une entente en mars 2018 octroyant à Knight le droit exclusif de commercialisation de IBSRELAMC au Canada pour le SCI-C et l’hyperphosphatémie.



IBSRELAMC est une petite molécule peu absorbée qui agit localement dans le tractus gastro-intestinal (GI) afin d’inhiber le transporteur de sodium, augmentant les selles et réduisant la douleur abdominale parmi les patients atteints de SCI-C. Le 12 septembre 2019, la Food and Drug Administration américaine (FDA) a approuvé IBSRELAMC pour le traitement du SCI-C chez les adultes.

« Nous sommes heureux de recevoir l’approbation de cette option nouvelle de traitement pour les patients souffrant du SCI-C, a déclaré Jonathan Ross Goodman, chef de la direction de Knight. Avec son unique mécanisme d'action, IBSRELAMC octroie aux patients une option novatrice, sécuritaire et efficace pour leur traitement du SCI-C ».

À propos du tenapanor

IBSRELAMC (tenapanor) est un inhibiteur à action locale du transporteur sodium/hydrogène 3 (NHE3), un antiporteur exprimé sur la surface apicale de l'intestin grêle et du côlon principalement responsable de l'absorption du sodium alimentaire. Selon des études in vitro et des études animales, son principal métabolite, M1, n'est pas actif contre le NHE3. En inhibant le NHE3 sur la surface apicale des entérocytes, le tenapanor diminue l'absorption du sodium de l'intestin grêle et du côlon, ce qui induit un accroissement de la sécrétion d'eau dans la lumière intestinale, accélèrant le temps de transit intestinal et donnant aux selles une consistance plus molle.

Il a également été démontré que le tenapanor réduit la douleur abdominale en diminuant l'hypersensibilité viscérale ainsi que la perméabilité intestinale dans les modèles animaux. Dans un modèle d'hypersensibilité colique chez le rat, le tenapanor a diminué l'hyperalgésie viscérale et a normalisé l'excitabilité neuronale sensorielle colique.

Le tenapanor est également en cours d’évaluation relative à l'absorption de phosphate et la réduction des concentrations élevées de phosphate sérique parmi les patients atteints de maladie rénale chronique (MRC) sous dialyse. Le mécanisme d'action unique du tenapanor induit le resserrement des jonctions des cellules épithéliales, diminuant ainsi de façon significative l'absorption paracellulaire du phosphate, principale voie d'absorption du phosphate. Ardelyx a fait état des résultats positifs de PHREEDOM, une étude de phase 3 à long terme aux fins d’évaluation de l'efficacité et de la sécurité du tenapanor en monothérapie pour le traitement de l'hyperphosphatémie parmi les patients atteints de MRC sous dialyse, ainsi que les résultats positifs de AMPLIFY, une étude pivot de phase 3 sur le tenapanor évaluant le mécanisme double de tenapanor combinée avec les liants de phosphate parmi les patients atteints de MRC sous dialyse dont l'hyperphosphatémie n'était pas contrôlée auparavant par les seuls liants. Ardelyx prévoit soumettre sa PDN à la FDA aux États-Unis à la mi-2020, dont l'approbation sera attendue à la mi-2021.

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l’acquisition ou l’obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques novateurs destinés aux marchés du Canada et de l’Amérique latine. Knight détient une participation avec contrôle dans Grupo Biotoscana, une compagnie pharmaceutique spécialisée pan-latino-américaine. Les actions de Knight se négocient à la TSX sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web au www.gud-knight.com ou www.sedar.com .

Énoncés prospectifs

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l’objet d’une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. pour l’année terminée le 31 décembre 2019 et dans la dernière notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. déposée sur www.sedar.com. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir, sauf si la loi l’exige.





