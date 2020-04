April 17, 2020 08:00 ET

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote - 17.4.2020 kello 15:00



Siili Solutions Oyj tulee jatkossa julkaisemaan kaksi liiketoimintakatsausta vuodessa normaalin puolivuosiraportoinnin lisäksi. Liiketoimintakatsausten aikataulu vuonna 2020 on seuraava:

Liiketoimintakatsaus tammi–maaliskuu julkaistaan tiistaina 28.4.2020

Liiketoimintakatsaus tammi–syyskuu julkaistaan tiistaina 27.10.2020

Liiketoimintakatsaukset tulevat sisältämään vuosineljännestä koskevan liikevaihdon, oikaistun EBITA-kannattavuuden ja henkilöstömäärän, sekä keskeiset tapahtumat ja toimitusjohtajan katsauksen. Kyseessä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Liiketoimintakatsaus on tilintarkastamaton.

Loppuvuoden 2020 taloudellinen aikataulu:

Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu julkaistaan keskiviikkona 12.8.2020

Liiketoimintakatsaus tammi–syyskuu julkaistaan tiistaina 27.10.2020

Lisätietoja:

Talousjohtaja Aleksi Kankainen

Puhelin: 040 534 2709, sähköposti: aleksi.kankainen(at)siili.com

Toimitusjohtaja Marko Somerma

Puhelin: 050 518 1496, sähköposti: marko.somerma(at)siili.com



