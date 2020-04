TALLAHASSEE, Fla., April 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Diamond Resorts, die am schnellsten wachsende Resort-Management-Gruppe der Karibik, begrüßt Jürgen Stütz als Senior Vice President für Verkauf, Marketing und Vertrieb. Dank seiner über 29-jährigen Erfahrung in der Luxushotellerie, kombiniert mit einem soliden Hintergrund in Vertrieb und Marketing, ist Stütz in der Lage, den Umsatz für Blue Diamond Resorts durch den Ausbau des digitalen Verkaufs, die Einführung des Vertriebs aus Lateinamerika und die Verschlankung aller Verkaufs-, Ertrags- und Marketingaktivitäten im gesamten umfangreichen Portfolio von Blue Diamond zu maximieren.



„Die konsequente und effektive Führung von Jürgen Stütz beweist seine Fähigkeit, ein signifikantes Wachstum in den Bereichen Verkauf, Auslastung und Vertrieb – den Schlüsselfaktoren für unsere Organisation in der nächsten Wachstumsphase – zu erzielen“, sagte Jordi Pelfort, President of Hotels and Resorts von Sunwing Travel Group. „Seine solide Erfahrung, gepaart mit seiner profunden Kenntnis der globalen Hotelbranche, harmoniert außerordentlich gut mit der starken Dynamik von Blue Diamond.“

Stütz begann seine Karriere als Direktor für Verkauf und Marketing der Hotels Melia Bavaro und Paradisus in Punta Cana in der Dominikanischen Republik. Seitdem bekleidete er zahlreiche leitende Verkaufs- und Marketingpositionen bei renommierten Hotelunternehmen auf der ganzen Welt, darunter Sol Melia, Linder Hotels & Resorts, LTI-International Hotels und Melia Hotels International. Zuletzt war Stütz Chief Commercial Officer bei Decameron Hotels & Resorts, wo er ein Team von 730 Mitarbeitern in 34 Hotels und Resorts in neun Ländern leitete und einen Jahresumsatz von mehr als 480 Millionen US-Dollar erwirtschaftete.

Über Blue Diamond Resorts

Seit seiner Gründung im Jahr 2011 hat Blue Diamond Resorts ein beeindruckendes Portfolio mit 47 Objekten aufgebaut, das mehr als 15.500 Zimmer in zehn Ländern umfasst. Das Resort-Management-Unternehmen verfolgt einen proaktiven Ansatz zur Differenzierung der Marken im Einklang mit den Anforderungen der einzelnen Märkte und bedient eine Reihe von Budgets und Interessen – vom eleganten Urlaub in Erwachsenenhotels bis hin zu unterhaltsamen Familienferien. Das preisgekrönte All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts bietet charakteristische Annehmlichkeiten wie All-In Connectivity™, die moderne Sports Event Guarantee™ und Wellness-Elemente in den Suiten. Zu den Sub-Marken von Royalton Luxury Resorts für Erwachsene gehören das Hideaway at Royalton , ein ausschließlich für Erwachsene bestimmtes Erlebnis mit exklusiven Speisen und ausgewählten Unterkünften, sowie das stilvolle All Exclusive™ CHIC by Royalton. Das Grand Lido Negril in Jamaika bietet den über 21-Jährigen einen gehobenen und luxuriösen FKK-Urlaub an einem abgelegenen Küstenstreifen mit größtmöglicher Diskretion. Memories Resorts & Spa sorgt für einen Urlaub, der mit seinen hoteleigenen Splash-Parks und dem beliebten Kinderclub mit den berühmten Themenfiguren Toopy & Binoo™ die ganze Familie beeindrucken wird. Starfish Resorts wiederum bietet den Kunden ein fantastisches Preis-Leistungsverhältnis an günstig gelegenen Standorten. Vacation Like A Star™ von Planet Hollywood Hotels and Resorts lädt seine Gäste zu einem fesselnden und interaktiven Erlebnis mit berühmten Popkulturelementen aus Film, Musik und Sport ein. Mystique Resorts , eine Resort-Kollektion im Boutique-Stil, hält individuelle Urlaubsangebote mit zahllosen Abenteuern an herrlichen Orten bereit.

Weitere Einzelheiten über Blue Diamond Resorts finden Sie auf www.bluediamondresorts.com .

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Media Relations

media@bluediamondresorts.com

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4cadd530-4141-4d7b-9be3-f58cbd9a871a