Forløb af Energi Danmark A/S generalforsamling 2020

Energi Danmark A/S afholdte ordinær generalforsamling fredag d. 17. april 2020. Grundet regeringens forsamlingsforbud blev Generalforsamlingen afholdt online via Skype for Business.





Dagsorden:

Velkomst ved Formand Jesper Hjulmand.

Energi Danmarks bestyrelsesformand, Jesper Hjulmand, bød velkommen





Valg af dirigent.

Advokat Bo Holse blev valgt som dirigent.

Bo Holse takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt og korrekt elektronisk indvarslet, og at der var fremsendt det for generalforsamlingen fornødne materiale.





Bestyrelsens årsberetning 2019 ved Formand Jesper Hjulmand.

Formanden fremlagde bestyrelsens årsberetning for regnskabsåret 2019.

Årsberetningen blev godkendt enstemmigt.





Forelæggelse af resultatopgørelse og balance 2019 til godkendelse ved Jørgen Holm Westergaard.

Energi Danmarks adm. direktør, Jørgen Holm Westergaard, gennemgik resultatopgørelse og balance for 2019.

Omsætningen i 2019 blev på 44,5 mia. kr., med et resultat før skat på 222,0 mio. kr., og resultatet efter skat blev på 167,4 mio. kr.

Årsregnskabet blev godkendt enstemmigt.





Beslutning om anvendelse af overskud ved Formand Jesper Hjulmand.

Fordelingen af årets resultat på 167,4 mio. kr. blev vedtaget som følgende:

Udbytte: 0 mio. kr.

Overført resultat: 167,4 mio. kr.





Budgetorientering for år 2020 ved Jørgen Holm Westergaard.

Adm. direktør, Jørgen Holm Westergaard, orienterende generalforsamlingen om budgettet for 2020. I 2020 er der budgetteret med et resultat før skat på 152 mio. kr.





Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Den nuværende bestyrelse blev genvalgt.

Bestyrelsen består af følgende personer:

Fomand adm. direktør Jesper Hjulmand, SEAS-NVE

Nætformand adm. direktør Jacob Vittrup, NRGi

Adm. direktør Anders J. Banke, SEF

Adm. direktør Lars Bonderup Bjørn, EWII

Økonomidirektør Gert Vinther Jørgensen, Norlys

Direktør Jens Otto Veile





Valg af revisor.

PricewaterhouseCoopers (PwC)

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR: 33 77 12 31

Jens Chr. Skous Vej 1

DK-8000 Aarhus C

Blev genvalgt som revisor.





Eventuelt.

Der var ingen emner under eventuelt.





Yderligere oplysninger:

Bestyrelsesformand Jesper Hjulmand, tlf. 70 29 29 00 eller mobil 40 58 35 65

Adm. direktør Jørgen Holm Westergaard, tlf. 87 42 62 62 eller mobil 22 37 87 80.