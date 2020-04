Ageas SA/NV organise une assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires le mercredi 20 mai 2020 à 10h30. Les deux réunions se dérouleront à huis clos au siège d’ageas SA/NV, rue du Marquis 1, 1000 Bruxelles. Les actionnaires qui se sont inscrits pourront suivre les assemblées virtuellement via un webcast, et auront la possibilité d’exprimer leur vote par correspondance ou par procuration et d’envoyer leurs questions au plus tard 4 jours avant les assemblées.

Le quorum requis pour l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 23 avril 2020 n’ayant pas été atteint, les Assemblées générales ordinaire et extraordinaire des actionnaires auront toutes deux lieu le mercredi 20 mai 2020.

Dans ce contexte, les documents suivants sont disponibles sur le site web d'Ageas, www.ageas.com :

la convocation, avec l’ordre du jour qui comprend les décharges de responsabilité, l’approbation du rapport annuel et des comptes, l’approbation du rapport de rémunération et de la politique de rémunération, le dividende ainsi que les propositions de renouvellement du mandat de certains membres du Conseil d’administration ;

l’approbation des modifications proposées des statuts ; et

le rapport spécial du Conseil d’administration.

Compte tenu des mesures relatives au Covid-19 mises en place par le gouvernement belge et de la nouvelle législation concernant les assemblées générales à cet égard, Ageas observera un devoir de prudence envers ses actionnaires et a décidé d’organiser les Assemblées générales ordinaire et extraordinaire des actionnaires à huis clos. Une retransmission en ligne des Assemblées via le site Internet d’Ageas sera disponible pour les actionnaires inscrits.

Les actionnaires auront uniquement la possibilité de s’inscrire pour la retransmission en ligne des Assemblées, de participer au vote et de poser des questions si, à la date d’enregistrement, ils détiennent le nombre d’actions pour lequel ils ont indiqué leur intention d’exercer leur droit de vote et de poser des questions à l’Assemblée, quel que soit le nombre d’actions qu’ils détiennent à la date des Assemblées.

La date d’enregistrement a été fixée au mercredi 6 mai 2020 à minuit (CET).

Les actionnaires qui souhaitent se connecter à la retransmission des Assemblées devront déclarer leurs intentions au plus tard le 16 mai 2020 en transmettant leurs instructions à la société, à leur banque ou à leur institution financière, selon le cas. Les formulaires de vote et les procurations permettant aux actionnaires de transmettre leurs instructions de vote devront également être en possession de la société le 16 mai 2020 au plus tard. Un représentant d’Ageas votera au nom des actionnaires qui ont remis un formulaire de procuration.

Toute question relative aux Assemblées est à envoyer à l'adresse general.meeting@ageas.com .





Ageas est un groupe d’assurance international coté en bourse, riche de quelque 190 années d’expérience et de savoir-faire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d’assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques, aujourd’hui comme demain. Classé parmi les plus grands groupes d’assurance européens, Ageas concentre ses activités sur l’Europe et l’Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de l’assurance. Ageas mène des activités d’assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en France, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapour et aux Philippines au travers d’une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs de renom. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total plus de 45 000 salariés et a réalisé un encaissement annuel de plus de 36 milliards d’euros en 2019 (tous les chiffres à 100 %).

