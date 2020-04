COMMUNIQUE DE PRESSE

Cegedim e-business lance une offre simplifiée de sa solution de dématérialisation SY by Cegedim

Dans un contexte social et économique inédit, Cegedim e-business se mobilise et créé une offre de dématérialisation disponible et opérationnelle gratuitement en 24h qui permet aux entreprises de faciliter la gestion de leurs factures.

Boulogne-Billancourt, le 15 avril 2020 - Conformément à la nouvelle loi de Finances approuvée en date du 28 décembre 2019, l’État rend le recours à la facturation électronique obligatoire pour toutes les entreprises du secteur privé (BtoB) en prévoyant une généralisation de cette obligation selon un calendrier de déploiement fixé entre 2023 et 2025.

Néanmoins, la situation exceptionnelle de la crise sanitaire qui touche le monde entier, impose aux entreprises de s’adapter et de modifier leur fonctionnement notamment au niveau des démarches administratives et commerciales en ayant recours à la digitalisation dès à présent.

Par conséquent, nombre d’entre elles doivent agir rapidement et de manière agile pour maintenir la relation clients/fournisseurs et poursuivre l’émission et la réception de tous leurs documents commerciaux.

Afin d’accompagner au mieux ses clients, Cegedim e-business, expert de la dématérialisation et de la digitalisation des process BtoB en France et à l’international, s’est mobilisé pour adapter sa solution SY by Cegedim, et met à disposition dès aujourd’hui une offre simplifiée pour dématérialiser les factures clients/fournisseurs.

Cette offre comprend :

Une implémentation express chez le client en 24h

Une mise en production gratuite

Les 2 premiers mois d’abonnement offerts

Emilie Urbany, Directrice Produit et Innovation, explique : « Dans un contexte de télétravail généralisé, les entreprises réalisent combien la transformation numérique et, plus particulièrement la facturation électronique est désormais une nécessité immédiate. Cela permet non seulement un gain de temps, une simplification importante dans la gestion des flux commerciaux au quotidien, mais aussi l’assurance d’être toujours en mesure de garantir à ses clients et partenaires la continuité de l’activité, tout en respectant les standards du marché et la réglementation en vigueur, quelles que soient les circonstances ».

SY by Cegedim, une solution collaborative à travers une plateforme unique

De la signature des contrats, à la gestion des factures clients et fournisseurs, SY by Cegedim aide les entreprises de toutes tailles, quel que soit le secteur d’activité, dans leur stratégie de transformation digitale à travers une solution qui permet la digitalisation de bout-en-bout des flux commerciaux (signature électronique de contrats, gestion des bons de commandes), comptables (dématérialisation des factures, rapprochements), financiers et informationnels.

Couvrant plus de 64 pays à date et déjà conforme à la nouvelle directive de la loi de Finances, SY by Cegedim accompagne les entreprises dans leur transformation digitale, fondamentale dans cette période inédite.

SY by Cegedim: une offre complète, avec des modules différenciés incluant :

SY Flow permet aux entreprises de digitaliser tous les documents de gestion et l’ensemble des processus contract-to-pay à partir d’un portail unique.

permet aux entreprises de digitaliser tous les documents de gestion et l’ensemble des processus contract-to-pay à partir d’un portail unique. SY GN orchestre les échanges commerciaux et fluidifie la collaboration entre les différents services de l’entreprise grâce à la signature électronique.

orchestre les échanges commerciaux et fluidifie la collaboration entre les différents services de l’entreprise grâce à la signature électronique. SY Data permet de suivre et piloter son activité en temps réel à travers des tableaux de bord dynamiques, et utiliser les données comme vecteur d’amélioration de la performance



À propos de Cegedim e-business :

Cegedim e-business est un des leaders de la dématérialisation des process BtoB en Europe, avec plus de 900 millions de flux traités par an et 2 000 000 d’entreprises connectées dans le monde. Avec son offre SY by Cegedim, solution collaborative, Cegedim e-business accompagne les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité dans leurs projets de transformation digitale.

Membre des réseaux européens PEPPOL et EESPA, Cegedim e-business opère une plateforme unique d’échanges électroniques multicanal, qui traite tout type de document, du contrat au paiement, permettant une simplification et une fluidification des relations entre tous les acteurs de l’entreprise et avec ses partenaires, ainsi que des gains significatifs en termes d’efficacité administrative, de trésorerie et de traçabilité.

Pour en savoir plus : www.sybycegedim.com/fr

A propos de Cegedim :

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte près de 5000 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires Groupe de 504 millions d’euros en 2019.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

