VANCOUVER, Colombie-Britannique, 17 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Champignon Brands Inc. (« Champignon » ou la « société ») (CSE : SHRM) (FWB : 496) (OTC : SHRMF), une société des sciences de l’optimisation humaine concentrée sur l’application de protocoles de traitement nouveaux et naturels pour traiter un large éventail de troubles et de carences en mettant l’accent sur la médecine psychédélique, a le plaisir d’annoncer que ses actions ordinaires sont maintenant admissibles à la compensation et au règlement électroniques par l’entremise de la Depository Trust Company (DTC). La DTC est une filiale de la Depository Trust & Clearing Corp. (DTCC) qui gère la compensation et le règlement électroniques des sociétés cotées en bourse aux États-Unis.



Les actions ordinaires de Champignon sont désormais entièrement éligibles au DTC et continueront d’être négociées sous le symbole « SHRMF » sur les marchés OTC. Grâce à une méthode électronique de compensation des titres, l’admissibilité au DTC simplifie le processus de négociation et de transfert des actions ordinaires de la société entre les maisons de courtage aux États-Unis.

« Nous sommes activement engagés dans la recherche de nouvelles voies de distribution en Amérique du Nord ainsi qu’à l’international, afin de permettre à un public plus large de participer à l’histoire de Champignon, ainsi que d’élargir notre base d’actionnaires déjà solide », a commenté Gareth Birdsall, PDG de Champignon. « Avec l’obtention de son éligibilité au DTC, nos actions ordinaires deviendront accessibles aux investisseurs américains, tant aux particuliers qu’aux institutions, dans la juridiction même où émanent de nombreuses initiatives importantes en médecine psychédélique et où la société prévoit déployer de nouvelles entités cliniques dans des centres de population urbaine. »

À propos de Champignon Brands Inc.

Champignon Brands est une entreprise d’optimisation humaine des sciences de la vie qui se concentre sur l’application de protocoles de traitement nouveaux et naturels pour traiter une grande variété de troubles médicaux en mettant l’accent sur la médecine psychédélique. Par le biais de sa gamme de produits de médecine alternative verticalement intégrée, Champignon poursuit le développement et la commercialisation de traitements à déclenchement rapide capables d’améliorer les résultats de santé pour des indications telles que la dépression et le syndrome de stress post-traumatique (SSPT), ainsi que les troubles liés à la consommation d’alcool et de drogues. La société exploite une importante clinique canadienne de kétamine située à Mississauga, en Ontario, avec plus de 18 mois d’historique de traitement. Santé Canada a autorisé la clinique à administrer des doses de psilocybine aux patients admissibles et est la seule clinique au Canada à administrer des doses de psilocybine sous l’approbation de Santé Canada. Dans le cadre d’un accord de recherche en collaboration avec la Miller School of Medicine de l’Université de Miami, la société mène des études précliniques et d’éventuels essais cliniques sur l’homme, dans le but de démontrer l’innocuité et l’efficacité de l’association de la psilocybine et du cannabidiol dans le traitement de l’ITM avec le TSPT ou PTSD autonome. Pour plus d’informations, visitez le site Web de la société au : https://champignonbrands.com/ .

