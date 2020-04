NEW YORK, April 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Epiq, ein weltweit führender Anbieter von Rechtsdienstleistungen, gab heute die Erweiterung seiner auf künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Rechtslösungen um Vertragsanalysen bekannt. Das neue globale Angebot für Vertragsanalysen kombiniert Fachwissen mit maschinellem Lernen und Natural Language Processing, um Rechtsteams eine schnellere, intelligentere Vertragsanalyse zu ermöglichen und diese Analyse mit erfahrenen Epiq-Teammitgliedern zu ergänzen und zu skalieren.



Epiq verfügt über umfassendes Know-how bei der Anwendung fortschrittlicher, technologiefähiger Analysen in juristischen Prozessen, einschließlich der Verwendung von KI in über 1.000 eDiscovery-Angelegenheiten für Anwaltskanzleien und Rechtsabteilungen von Unternehmen im vergangenen Jahr. Epiq setzt seine Erfahrungen nun ein, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Verträge besser zu verstehen, zu organisieren und zu optimieren. Durch die Plattform wird die menschliche Komponente bei der Vertragsanalyse zwar nicht überflüssig, aber durch sie können Menschen schneller und effektiver arbeiten, was die Gesamtkosten um bis zu 50 % reduziert.

„Markt- und Rahmenbedingungen, einschließlich neuer Gesetze und Vorschriften, Fusionen und Übernahmen, digitaler Transformation, Informationssicherheit und zuletzt der weltweiten COVID-19-Pandemie, haben die Notwendigkeit für Unternehmen erhöht, zu verstehen, was in all ihren Verträgen steht und deren Überprüfung zu priorisieren. Unsere Kunden können die Plattform von Epiq ohne Anlaufzeit, und ohne in ihre eigenen Mitarbeiter, Prozesse und Tools investieren zu müssen, nutzen“, so Roger Pilc, President und General Manager bei Epiq Legal Solutions. „Dies ist unter den heutigen Bedingungen von entscheidender Bedeutung, da sich die Anforderungen an die bereits stark ausgelasteten Rechts- und IT-Teams erneut erhöhen.“

Epiq nutzt Diligen für den Bereich des maschinellen Lernens der Plattform, um qualitativ hochwertige und effiziente Vertragsanalysen bereitzustellen, da Daten in Hunderten von Verträgen innerhalb von Minuten erfasst, überprüft und lokalisiert werden können. Die erfahrenen Teams von Epiq verwalten die Überprüfung, bieten bei Bedarf Skalierung, definieren die Qualitätssicherung, extrahieren Klauseln, die manuelle Eingriffe erfordern, und stellen detaillierte Berichte und Metriken zu Kundenverträgen bereit.

„Wir freuen uns, mit Epiq zusammenzuarbeiten, um Anwaltskanzleien und Rechtsabteilungen effizientere, schnellere, genauere und erschwinglichere Möglichkeiten zu bieten, Einblicke in ihre Verträge zu erhalten“, so Laura van Wyngaarden, Mitbegründerin von Diligen und COO. „Das Fachwissen im Bereich Projektmanagement und die Überprüfungsfähigkeiten von Epiq kombiniert mit den auf maschinellem Lernen basierenden Vertragsanalysefähigkeiten von Diligen ermöglichen es Kunden, die Leistungsfähigkeit von KI-Tools zu erleben und mit weniger mehr zu erreichen.“

Die vorgefertigten Algorithmen der Plattform für höhere Gewalt können von Unternehmen, die das Risiko/die Haftung für die Nichterfüllung von Verträgen festlegen möchten, einschließlich der Bestimmungen für den Zeitpunkt der Kündigungsfrist, von Unternehmen, die Maßnahmen für Lieferanten festlegen möchten, die Verträge nicht erfüllen können, unter besonderer Berücksichtigung der Festlegung der Zuständigkeiten, und von Anwaltskanzleien, die die Vertragserfüllung für betroffene Unternehmen überprüfen möchten, genutzt werden. Dies ist heute besonders aufgrund von COVID-19 relevant.

Zusätzliche Anwendungen für diese neue Plattform umfassen die Unterstützung von Rechtsteams bei der Analyse von Verträgen auf die Einhaltung neuer Gesetze und Vorschriften wie der DSGVO, die Unterstützung bei der Due Diligence bei Fusionen oder Übernahmen, die Erstellung eines Leasingkatalogs, den Export wesentlicher Vertragsmerkmale für das Laden in ein CLM-System (Contract Lifecycle Management), und die Vorbereitung auf die Abschaffung von LIBOR-Klauseln.

Über Diligen

Diligen ist eine führende Plattform zur Vertragsanalyse, die maschinelles Lernen nutzt, um wichtige Bestimmungen zu identifizieren, Zusammenfassungen zu erstellen und Teams bei der Vertragsüberprüfung zu unterstützen. Diligen arbeitet mit Anwaltskanzleien und Rechtsteams bei Vertragsüberprüfungen wie M&A Due Diligence, Leasingüberprüfungen, LIBOR-Überprüfungen, Überprüfungen von Altverträgen, CLM-Metadatenextraktion und der Überprüfung von Fällen höherer Gewalt zusammen. Kunden auf der ganzen Welt vertrauen Diligen, um einen schnellen Einblick in eine große Anzahl von Verträgen zu erhalten und den Prozess der Vertragsüberprüfung drastisch zu vereinfachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.diligen.com .

Über Epiq

Als ein weltweit führender Anbieter von Rechtsdienstleistungen übernimmt Epiq große und zunehmend komplexe Aufgaben für Rechtsberater, Anwaltskanzleien und Geschäftsleute und bietet dabei Effizienz, Klarheit und Zuverlässigkeit. Kunden setzen auf Epiq, um die Verwaltung von Geschäftsprozessen, Sammelklagen und Gruppenklagen, Gerichtsberichterstattung, eDiscovery, behördlichen Vorschriften, Compliance, Umstrukturierungen und Konkursverfahren zu optimieren. Epiq sorgt mit einer Kombination aus Fachexperten und Technologie für hohe Effizienz und schafft damit Vertrauen bei hochkarätigen Kunden auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.epiqglobal.com.