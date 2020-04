NEW YORK, 17 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Epiq, un leader mondial dans le secteur des services juridiques, a annoncé aujourd'hui l'expansion de ses solutions s'appuyant sur l'intelligence artificielle (IA) pour inclure l'analyse contractuelle. Cette nouvelle offre mondiale d'analyse contractuelle associe notre expertise, l'apprentissage automatique et le traitement automatique du langage naturel pour permettre une analyse plus rapide et plus intelligente des contrats par les équipes juridiques, avec la possibilité de compléter et d'adapter cette analyse à l'aide des membres expérimentés de l'équipe d'Epiq.



Epiq possède une expertise approfondie dans l'application d'analyses technologiques avancées aux processus juridiques, ayant notamment utilisé l'IA dans plus de 1 000 affaires d'investigation électronique pour des cabinets d'avocats et des équipes juridiques d'entreprise au cours de l'année écoulée. Epiq applique désormais son expérience pour aider les entreprises à mieux comprendre, organiser et optimiser leurs contrats. La plateforme ne supprime pas la composante humaine de l'analyse contractuelle, mais elle peut rendre ces êtres humains plus rapides et plus efficaces, réduisant les coûts globaux de jusqu'à 50 %.

« Les forces du marché et de l'environnement, y compris les nouvelles lois et réglementations, les fusions et acquisitions, la transformation numérique, la sécurité de l'information et, plus récemment, la pandémie mondiale du COVID-19, ont accru le besoin que les entreprises comprennent ce qui figure dans l'ensemble de leurs contrats et priorisent leur examen. Nos clients peuvent utiliser la plateforme d'Epiq sans délai et sans devoir investir dans leurs propres employés, processus et outils », a déclaré Roger Pilc, président et directeur général des solutions juridiques d'Epiq. « Cela est essentiel dans l'environnement actuel où les demandes sont encore plus fortes pour les équipes juridiques et informatiques qui sont déjà à la limite de leur capacité. »

Epiq s'appuie sur Diligen pour la partie consacrée à l'apprentissage automatique de la plateforme afin de fournir une analyse contractuelle de haute qualité et efficace grâce à sa capacité à ingérer, examiner et identifier des données dans des centaines de contrats en quelques minutes. Les équipes hautement expérimentées d'Epiq gèrent l'examen, l'adaptent au besoin, définissent le contrôle qualité, extraient les clauses nécessitant une intervention manuelle et fournissent des rapports et des indicateurs détaillés sur les contrats clients.

« Nous sommes ravis de nous associer à Epiq dans le but de fournir aux cabinets d'avocats et aux départements juridiques des solutions plus efficaces, rapides, précises et abordables pour mieux comprendre leurs contrats », a déclaré Laura van Wyngaarden, co-fondatrice et directrice des opérations de Diligen. « L'expertise en gestion de projets et les capacités d'examen d'Epiq, combinées aux capacités d'analyse contractuelle par apprentissage automatique de Diligen, permettent aux clients de constater la puissance des outils d'IA et d'en faire plus avec moins. »

Particulièrement pertinents aujourd'hui avec la crise du COVID-19, les algorithmes de force majeure préconçus de la plateforme peuvent être utilisés par les entreprises qui souhaitent déterminer le risque/la responsabilité dans le cas où elles ne seraient pas en mesure d'honorer les contrats, y compris en lien avec les dispositions relatives aux échéances pour fournir un préavis ; les entreprises qui souhaitent déterminer la réaction à avoir avec les fournisseurs qui ne sont pas en mesure d'honorer leurs contrats, avec une attention particulière pour déterminer la compétence ; et les cabinets d'avocats qui souhaitent fournir un examen contractuel aux entreprises impactées.

Les applications additionnelles de cette nouvelle plateforme incluent l'aide aux équipes juridiques pour analyser des contrats afin d'assurer leur conformité aux nouvelles lois et réglementations telles que le RGPD, l'aide à la diligence raisonnable pour les fusions ou acquisitions, la création d'un catalogue de location, l'exportation de caractéristiques contractuelles essentielles pour leur chargement dans un système de gestion du cycle de vie des contrats (CLM) et la préparation à l'élimination de clauses LIBOR.

Pour plus d'informations sur notre solution d'analyse contractuelle, contactez-nous ici .

À propos de Diligen

Diligen est une plateforme d'analyse contractuelle de premier plan qui utilise l'apprentissage automatique pour identifier les dispositions clés, créer des résumés et aider les équipes à gérer le processus d'examen des contrats. Diligen travaille avec des cabinets d'avocats et des équipes juridiques sur des affaires d'examen contractuel telles que la diligence raisonnable de fusions-acquisitions, l'examen de contrats de location, l'examen de clauses Libor, l'examen de contrats de succession, l'extraction de métadonnées de CLM et l'examen de cas de force majeure. Des clients dans le monde entier font confiance à Diligen pour leur fournir un aperçu rapide de grands nombres de contrats et rationaliser de manière spectaculaire le processus d'examen contractuel. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.diligen.com .

À propos d'Epiq

Epiq, un leader mondial du secteur des services juridiques, assume avec efficacité, transparence et en toute confiance des missions de grande envergure à la complexité croissante pour les services juridiques des entreprises, les cabinets d'avocats et divers professionnels. Les clients font appel à Epiq pour rationaliser l'administration de leurs opérations d’entreprise, dans le cadre de recours collectifs et de litiges de masse, pour les délibérations des tribunaux, l'investigation électronique (ou eDiscovery), les affaires réglementaires, de conformité, de restructuration et de faillite. Les experts des différents domaines et les technologies d'Epiq permettent de renforcer l'efficacité à travers l'expertise et de délivrer un certain niveau de confiance aux clients les plus performants à travers le monde. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.epiqglobal.com.