纽约, April 18, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 法律服务行业全球领先机构Epiq今天宣布扩大其人工智能（AI）型法律解决方案以纳入合同分析功能。新推出的全球合同分析服务将专业知识与机器学习和自然语言处理相结合，让法务团队能够更快速、更智能地完成合同分析，并能够与经验丰富的Epiq团队成员一起对分析进行补充和扩展。



Epiq在将先进的技术支持型分析应用到法务流程方面拥有深厚的专业知识。去年该公司为众多律师事务所和公司法务团队在1000多项电子取证事务中运用了人工智能技术。Epiq现在将运用其经验帮助各组织更好地理解、整理和优化其合同。该平台并不是在合同分析中取消人工元素，而是可以让分析人员的工作更快速、更有效，从而使总体成本降低达50%。

“市场和环境力量，包括新的法律和条例、合并和收购、数字转型、信息安全以及最近的新冠肺炎全球疫情，使各组织更加需要了解其所有合同中的内容并对审查工作进行优先排序。我们的客户可以利用Epiq的平台且无需投入启动时间，也无需投资于他们自己的人员、流程和工具，” Epiq法律解决方案总裁兼总经理Roger Pilc表示。“在当今环境中这一点至关重要，因为人们对本已感到压力的法务和信息技术团队提出了更多要求。”

Epiq在平台的机器学习部分利用Diligen技术，通过其在数分钟内即可收集、审查和确定数百份合同中数据的能力，提供高质量、高效率的合同分析。审核由Epiq经验丰富的团队来管理，在需要时提供规模，定义质量控制，提取需要手动干预的条款，并提供关于客户合同的详细报告和指标。

“我们很高兴能与Epiq合作，为律师事务所和法务部门提供更加高效、快速、准确和经济的方法来深入了解其合同，”Diligen联合创始人兼首席运营官Laura van Wyngaarden表示。“Epiq的项目管理专业知识和审核能力，加上Diligen的机器学习合同分析功能，使客户能够体验人工智能工具的力量，达到事半功倍的效果。”

平台预先构建的不可抗力算法可供以下机构使用：希望确定无法履行合同之风险/责任（包括提供通知时间的相关规定）的企业；希望为无法履行合同的供应商确定对策的企业（对确定管辖权给予特别考虑）；以及希望为受影响企业提供合同审核的律师事务所。由于当前的新冠肺炎疫情，平台功能更加具有重要意义。

这一新平台的其他用途包括帮助法务团队分析合同以满足新法律法规的要求，如GDPP、对并购的尽职调查支持、创建租赁目录、导出基本合同特性以加载于合同生命周期管理（CLM）系统，以及取消LIBOR条款的准备。

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关于Diligen

Diligen是一个领先的合同分析平台，利用机器学习识别关键条款，创建摘要并帮助团队管理合同审核流程。Diigen与律师事务所和法务团队就合同审查事项进行合作，包括并购尽职调查、租赁审查、Libor审查、遗留合同审查、CLM元数据提取和不可抗力审查。Diiigen受到世界各地客户的信任，可快速提供对大量合同的深入见解并显著简化合同审核流程。要了解更多内容，请访问 www.diligen.com 。

关于Epiq

Epiq是法律服务行业的全球领先企业，为公司法律顾问、律师事务所、业内专业人士提供高效、清晰、可信的服务，处理日益复杂的大型任务。客户依靠Epiq简化对业务运营、集体诉讼和集合侵权、庭审报告、电子化搜寻（eDiscovery）、监管、合规、重组和破产事务的管理。Epiq的主题专家和各项技术以专业知识实现效率提升，为世界各地的高绩效客户带来信心。要了解更多相关内容，请访问https://www.epiqglobal.com。

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