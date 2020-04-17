紐約, April 18, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Epiq 作為法律服務業的全球領導者，今天宣佈擴大其基於人工智能（AI）的法律解決方案，以此包括合約分析。新的全球合約分析產品可將專業知識與機器學習及自然語言處理相結合，以助法律團隊能夠更快速及以更智能的方式進行合約分析，同時透過經驗豐富的 Epiq 團隊成員為該分析作出補充及擴展。



Epiq 擁有深厚的專業知識，可將由技術支持的先進分析套用到法律流程中，包括在過去一年內為律師事務所及公司法律團隊在超過 1,000 項電子發現事務中使用 AI。Epiq 現正善用其專業經驗來幫助機構加強理解、組織及優化合約。該平台不會將人為因素排除在合約分析之外，但可以協助使用者工作更快速及更有效率，從而將總體成本降低多達 50%。

Epiq 法律解決方案總裁兼總經理 Roger Pilc 說：「市場及環境力量，包括新的法律法規、併購、數碼化轉型、資訊安全，以及最近的 COVID-19 全球大流行，使大小機構越來越需要了解所有合約中的內容並確定評論的優先順序。我們的客戶可以使用 Epiq 的平台，以免投入大量時間，亦無需投資於內部人員、流程及工具。這點在現今環境中非常重要，因為目前市場對已經捉襟見肘的法律及 IT 團隊有更大需求。」

Epiq 善用 Diligen 在平台上的機器學習部分，以透過公司在幾分鐘內提取、查看及指明數百個合約所載數據的能力來提供高質及高效的合約分析。Epiq 的資深團隊負責管理審核工作、在需要時提供大規模運作、定義品質量控制、摘錄需要人手干預的條款，並提供有關客戶合約的詳細報告及指標。

Diligen 聯合創始人兼營運總監 Laura van Wyngaarden 說：「我們很興奮與 Epiq 合作，旨在為律師事務所及法律部門提供更有效、快速、準確及價格相宜的方法，以深入了解合約。Epiq 的項目管理專業知識及審查功能加上 Diligen 的機器學習合約分析功能，可讓客戶體驗 AI 工具的能力，以更少的投入完成更多的工作。」

此功能因為 COVID-19 而在今天特別相關，因為該平台預先構建的不可抗力算法可供要確定無法履行合約風險／責任的企業使用，包括針對何時發出通知的條款；可供要確定無法履行合約供應商回應的企業使用，同時特別考慮確定管轄權；也可供要為受影響企業提供合約審查的律師事務所。

此新平台的其他應用程式包括幫助法律團隊分析合約是否符合新的法律及規定（例如 GDPR）、對合併或收購的盡職調查提供支持、編制租賃目錄、導出基本合約特徵以載入至合約生命週期管理（CLM）系統，以及準備消除 LIBOR 條款的工作。

如需我們的合約分析解決方案的更多資訊，請 點擊此處 與我們聯絡。

關於 Diligen

Diligen 是領先的合約分析平台，使用機器學習來識別關鍵條款、編制摘要並協助團隊管理合約審查流程。Diligen 與律師事務所及法律團隊合作處理合約審查事宜，例如併購盡職調查、租賃審查、Libor 審查、舊合約審查、CLM 元數據摘要及不可抗力審查。 Diligen 備受世界各地客戶的信任，可以快速分析大量合約並大幅簡化合約審查流程。欲了解更多詳情，請瀏覽 www.diligen.com 。

關於 Epiq

Epiq 是法律服務業界的全球領導者，能高效、清晰及自信地承擔企業法律顧問、律師樓、商界專業人士的大型、日益複雜的任務。客戶依賴 Epiq 精簡商業營運管理、集體訴訟及集體侵權、法庭報告、eDiscovery、監管、合規、轉型及破產事項。Epiq 的專項專家以及技術透過專業知識創造效率，並為全球優質客戶帶來信心。請瀏覽 https://www.epiqglobal.com 了解更多資訊。

新聞聯絡人：

Catherine Ostheimer

Epiq

+1 646 282 1800

costheimer@epiqglobal.com



