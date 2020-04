EssilorLuxottica prépare la reprise

en préservant sa trésorerie et en soutenant ses employés

Charenton-le-Pont, France (le 20 avril 2020 – 7h00) – EssilorLuxottica annonce ce jour de nouvelles mesures pour répondre à l’épidémie de COVID-19 et préparer le groupe à la reprise à venir.

Les activités de prescription et d’optique ophtalmique, qui représentent environ 70 % du chiffre d’affaires consolidé, sont étayées par des besoins structurels et mondiaux d’amélioration de la vision. L’expérience des précédents ralentissements économiques indique que les achats de prescription peuvent être reportés durant les crises mais non pas annulés. Grâce à sa mission d’aider chacun à mieux voir, mieux être pour profiter pleinement de la vie, le groupe est parfaitement à même d’honorer le rattrapage de demande amené à se matérialiser lorsque l’économie se stabilisera.

Fort de cette perspective long-terme, EssilorLuxottica entend gérer le déclin temporaire de son activité et protéger son bilan tout en se préparant à saisir les nouvelles opportunités qui se présenteront dans l’industrie de l’optique ophtalmique et de la lunetterie à partir du second semestre.

Le Conseil d’administration a décidé de ne pas soumettre de distribution de dividende à l’Assemblée générale du 25 juin 2020. Il réévaluera l’état de l’activité au second semestre ainsi que l’efficacité de toutes les mesures prises face à l’épidémie de COVID-19. Si la reprise s’avère suffisamment solide, le Conseil d’administration pourrait proposer le paiement d’un dividende exceptionnel avant la fin de l’année.

Le Conseil d’administration a également demandé à l’équipe de direction de mettre en œuvre des mesures pour réduire les charges d’exploitation et de trésorerie du groupe, y compris la réduction ou le report d’une partie de la rémunération des cadres dirigeants. Le Conseil d’administration a décidé d’appliquer cette dernière mesure à ses propres membres en réduisant leur rémunération de 50%.

Enfin, dans le respect des valeurs historiques d’Essilor et de Luxottica, le Conseil d’administration a approuvé la création d’un fonds COVID-19 de 100 millions d’euros pour protéger le capital humain du groupe. Ce fonds soutiendra les employés et leurs familles dans le besoin.

EssilorLuxottica est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil. Créée en 2018, sa mission est d’aider chacun à mieux voir, mieux être pour profiter pleinement de la vie, grâce à des produits parfaitement adaptés à leurs besoins visuels et à leur style personnel.

EssilorLuxottica regroupe l’expertise complémentaire de deux pionniers de l’industrie, le premier dans les technologies de pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d’établir de nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu’en matière d’expérience consommateurs.

Les actifs d’EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux® et Transitions® pour les technologies d’optique ophtalmique, et Sunglass Hut et Lenscrafters pour les réseaux de distribution de dimension internationale.

En 2019, EssilorLuxottica comptait plus de 150 000 employés et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 17,4 milliards d’euros.

L’action EssilorLuxottica est cotée sur le marché Euronext Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40.

Codes : ISIN : FR0000121667 ; Reuters: ESLX.PA ; Bloomberg: EL:FP.

