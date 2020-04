April 20, 2020 01:30 ET

Communiqué de presse

Paris La Défense, le 20 avril 2020

Mise en service de la centrale photovoltaïque avec stockage du Stade de l’Est à La Réunion

Albioma annonce la mise en service industriel, le 13 mars 2020, de l’installation du Stade de l’Est, située sur la commune de Saint-Denis, à La Réunion, d’une puissance de 1,25 MWc avec une capacité de stockage de 1,33 MWh.

Une installation solaire lauréate de l’appel d’offres Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) 2016

Le projet du Stade de l’Est Jean Ivoula est lauréat de l’appel d’offres 2016 de la Commission de Régulation de l’Énergie portant sur la réalisation et l’exploitation de centrales solaires photovoltaïques avec stockage d’énergie, situées dans les zones non interconnectées (ZNI). Le projet présenté en 2015 à la CRE devait justifier d’un caractère innovant pour être lauréat, notamment sur des composantes de prévision de production, de stockage et de contrôle commande.

Une centrale avec stockage riche en innovation technologique et intégrée au territoire

La centrale est implantée sur les toitures et les tribunes du stade, sans conflit d’usage. Affichant une puissance totale de 1,25 MWc, elle est équipée de batteries de stockage d’énergie LI-Ion d’une capacité de 1,33 MWh.

Au-delà de la garantie de puissance que permet les batteries, cette centrale fournira tous les jours de l’énergie durant la pointe de fin de journée (entre 19 h et 21 h) ; la technologie déployée pour cette centrale permet de pallier l’intermittence de production des installations solaires classiques, pour ainsi stabiliser et garantir la production pendant la journée (passages nuageux, altération des conditions météorologiques) et d’en augmenter la prévisibilité.

En outre, la centrale, composée de 4 200 panneaux, est équipée d’un système de management de l’énergie qui permet d’informer le gestionnaire de réseau de la puissance délivrée en temps réel.

La centrale produira chaque année 1,7 GWh par an, soit la consommation annuelle de 600 foyers réunionnais.

Frédéric Moyne, Président-Directeur Général d’Albioma déclare : « Attaché à développer des partenariats de confiance avec les collectivités locales, Albioma est très heureux de pouvoir accompagner la ville de Saint-Denis de La Réunion dans son engagement en faveur de la transition énergétique de l’Île. Les 12 000 m2 de panneaux solaires installés sur le toit du Stade de l’Est Jean Ivoula produiront 1,7 GWh d’électricité renouvelable par an qui seront directement injectés dans le réseau réunionnais. »

