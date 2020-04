Midlertidig ændring af emissions- og indløsningssatser justeres tilbage til normal satser

Nykredit Portefølje Administration A/S monitorerer løbende aktuelle markedsforhold og har vurderet, at de midlertidige ændringer af emissions- og indløsningssatser for nedenstående afdeling justeres tilbage til normaliserede satser. Nykredit Portefølje Administration A/S monitorerer fortsat løbende aktuelle markedsforhold. Afdelingerne og %-satserne er angivet nedenfor:

ISIN Afdelingsnavn Emissionstillæg jf. prospekt Indløsningsfradrag jf. prospekt DK0060118610 Korte Danske Obligationer - KL 0,10 0,10 DK0060878098 Lange Danske Obligationer- KL 0,10 0,10 DK0060141786 Danske Obligationer Akk. KL 0,10 0,10

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Martin Udbye Madsen, tlf. 44 55 86 45.

Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S

Martin Udbye Madsen, adm. direktør

