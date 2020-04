Rush Factory Oyj

Rush Factoryn lipunmyynti 31.3.2020 mennessä tänä poikkeuksellisena vuotena oli 2.4 miljoonaa euroa. Rush Factoryn liikevaihto vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 0 euroa. Maaliskuun kaksi tapahtumaa Ranskan Angersissa ja Pariisissa jouduttiin viranomaisten vaatimuksesta siirtämään COVID-19 takia joten yhtiö ei raportointikauden aikana ole järjestänyt tapahtumia. Yhteensä kahdeksan Color Obstacle Rush -tapahtumaa on viranomaisten vaatimuksesta siirretty kevätkaudelta.

Vuoden 2020 lipunmyynti Color Obstacle Rush -tapahtumiin alkoi suunnitellusti ja tammikuun perinteinen suuri hintaporras sujui suunnitelmien mukaan. Tammikuun hintaporras on eri vuosien kesken hyvin vertailukelpoinen, vaikka koskaan kaikki kyseisen vuoden tapahtumat eivät olekaan osana hintaporraskampanjaa. Kaudelle 2020 avattiin kolme uutta markkinaa, kukin yhdellä tapahtumalla. Belgia, Hollanti ja Tanska ottivat tapahtuman hyvin vastaan ja uusien maiden suosio lupaa hyvää Color Obstacle Rush -konseptin jatkon kannalta.

COVID-19 rantautuminen Eurooppaan alkoi näkyä myyntiluvuissa viikolla 10 ja huhtikuuhun mennessä lipunmyynti oli käytännössä pysähtynyt.

Yhtiö on tehnyt useita muutoksia Color Obstacle Rush -konseptin tapahtumiin joiden avulla tapahtumia voitaisiin päästä järjestämään mahdollisimman pian rajoitusten helpottaessa. Vaikka tapahtumissa on tuhansia osallistujia, on muutoksilla rajoitettu yhdessä paikassa yhtä aikaa olevien ihmisten määrä tapahtuman koosta riippuen joko alle 250 tai alle 500. Lisäksi tarjolla on työntekijöille suojavarusteita, osallistujille desinfiointiainetta ja ilmatäytteiset esteet desinfioidaan useita kertoja päivässä sekä otsonoidaan tapahtumien välissä. Loppuvuoden tapahtumakalenteria Color Obstacle Rushin osalta on suunniteltu uudelleen jotta kevään siirretyt tapahtumat saataisiin mahdutettua vuoden jälkimmäiselle puoliskolle.





Duudsonit Funland -konseptin ensimmäiset tapahtumat keväälle 2020 julkaistiin myyntiin helmikuussa, mutta tapahtumat on sittemmin siirretty syksyyn pandemian johdosta.

“Projekti 2020” -konseptin lanseeraus oli suunniteltu keväälle 2020 ja konseptin kehitys onkin sujunut suunnitelmien mukaan. Ensimmäiset tapahtumat on tällä hetkellä aikataulutettu syksylle 2020 ja konseptin julkaisua arvioidaan COVID-19 tilanteen edetessä.





“COVID-19 on muuttanut suunnitelmiamme merkittävästi ensimmäisen kvartaalin aikana. Color Obstacle Rush -tapahtumia on jouduttu siirtämään ja normaalisti kun olisimme nyt täydellä voimalla tekemässä kiertueita, emme olekaan tehneet vielä yhtään tapahtumaa. Olemme jatkuvassa yhteydessä niin viranomaisiin kuin omiin turvallisuuskumppaneihimme jotta olemme rajoitusten vapautuessa ensimmäisenä järjestämässä taas tapahtumia. Onneksemme Color Obstacle Rush -tapahtumat ovat suurelle ulkoalueelle levittäytyviä tapahtumia ja olemme pystyneet pienillä muutoksilla rajaamaan yhdessä paikassa yhtä aikaa olevan henkilömäärän matalaksi riittävän turvavälin saavuttamiseksi. Alustava palaute tekemillemme muutoksille lupia myöntäviltä viranomaisilta on ollut kannustavaa.

Olemme käyttäneet ns. ylimääräisen ajan hyödyksi keskittyen uuden “projekti 2020” konseptin kehitykseen ja teemme kovaa vauhtia valmistelevaa työtä ensi kaudelle. Kehitystyö on sujunut suunnitelmien mukaisesti ja COVID-19 tilanteen helpottaessa, olemme valmiita julkaisemaan uuden projektimme. Tämän kauden uusien maiden positiivisen kokemuksen perusteella ensi vuodelle saatamme hyvinkin laajentua vielä useampiin maihin.”

Markus Niemelä, toimitusjohtaja





Katsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia ja lipunmyyntiluvut yhtiön lipunmyyntijärjestelmästä euroiksi muutettuna ilman arvonlisäveroa.







