COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MAISONS DU MONDE :

INFORMATION RELATIVE A LA MISE À DISPOSITION

DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019

Nantes -20 Avril 2020 - Maisons du Monde (Euronext Paris : MDM, Code ISIN : FR0013153541), un leader européen de collections originales et accessibles d’articles de décoration et de mobilier pour la maison, a déposé son Document d’enregistrement universel 2019 (nouvelle version du Document de référence), auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») sous le numéro D.20-0304.

Le Document d’enregistrement universel 2019 de Maisons du Monde peut être consulté sur le site internet du Groupe (www.corporate.maisonsdumonde.com), ainsi que sur celui de l’AMF (www.amf-france.org).

Le Document d’enregistrement universel 2019 comprend notamment :

·Le Rapport financier annuel ;

·Le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise ;

·La Déclaration de Performance extra-financière ;

·Les rapports des Commissaires aux comptes et les informations relatives à leurs honoraires ;

·Le descriptif du programme de rachat d’actions propres.

Le Document d’Enregistrement Universel 2019 comprend en outre des informations relatives aux impacts de l’épidémie de Covid-19 figurant notamment :

·Chapitre 2 – Facteurs de risques page 49 ;

·Chapitre 5 – Perspectives page 183 ;

·Chapitre 6 – Etats financiers note 39 page 240 et note 28 page 264.

A propos de Maisons du Monde

Maisons du Monde est un créateur d'univers originaux dans le secteur de l'aménagement de la maison, offrant une gamme unique de meubles et d'objets de décoration à des prix abordables, déclinés en différents styles. Le Groupe développe ses activités grâce à une approche omnicanale intégrée et complémentaire, s'appuyant sur son réseau international de magasins, ses sites Internet et ses catalogues. Fondé en France en 1996, le Groupe a opéré une expansion rentable de ses activités à travers l'Europe depuis 2003. Les ventes du Groupe ont atteint 1 225 millions d'euros en 2019, et son EBITDA était de 153 millions d'euros. Au 31 décembre 2019, le Groupe exploitait un réseau de 376 magasins dans neuf pays – France, Allemagne, Belgique, Espagne, États-Unis, Italie, Luxembourg, Portugal et Suisse –, et a généré 45% de ses ventes hors de France. Le Groupe a également réussi l'intégration d'une plateforme de e-commerce complète et complémentaire, dont les ventes ont progressé de plus de 30% en moyenne par an de 2010 à 2019. Cette plateforme, qui a représenté 25% des ventes du Groupe en 2019, est disponible dans les neuf pays d'implantation des magasins, ainsi qu'en Autriche, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. En 2018, le Groupe a pris une participation majoritaire de 70% dans Modani, une enseigne d'ameublement présente aux États-Unis au travers de ses magasins et de son activité e-commerce. Modani, fondée en 2007, est une enseigne aspirationnelle d'art de vivre, qui propose une gamme unique de meubles modernes, contemporains et des années 1950 de qualité et à des prix abordables, avec une présence sur tout le territoire américain grâce à un réseau de 18 magasins.

Contacts

Relations investisseurs Relations presse Christopher Welton – +33 7 85 70 71 41 Clémentine Prat – +33 2 51 79 54 08 cwelton@maisonsdumonde.com

cprat@maisonsdumonde.com



