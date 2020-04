April 20, 2020 02:45 ET

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote - Sisäpiiritieto - 20.4.2020 kello 9:45



Siili Solutions Oyj peruu toistaiseksi taloudellisen ohjeistuksensa tilikaudelle 2020 liittyen COVID-19-pandemian aiheuttamaan heikkoon näkyvyyteen markkinatilanteesta. Yhtiö palaa tulevaisuuden näkymiin, kun markkinatilanne antaa siihen paremmat edellytykset.

Siili julkistaa ensimmäisen vuosineljänneksen liiketoimintakatsauksen tiistaina 28.4.

Yhtiön aiempi ohjeistus vuodelle 2020 (annettu 27.2.2020):

Vuoden 2020 liikevaihdon arvioitiin olevan 85–95 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 EBITA-arvio oli 5,8–8,0 miljoonaa euroa.

Yhtiön taloudelliset tavoitteet vuosille 2021-2022 pysyvät ennallaan seuraavasti:

Vuosina 2021−2022 Siili-konsernin tavoitteena on liikevaihdossa yli 10 %:n orgaaninen kasvu vuosittain sekä EBITA noin 10 % liikevaihdosta. Ulkomaan liiketoiminnoissa tavoitellaan kaksinkertaista liikevaihdon kasvua kotimaahan verrattuna. Lisäksi kasvua pyritään vauhdittamaan yrityskaupoilla.

Lisätietoja:

Talousjohtaja Aleksi Kankainen

Puhelin: 040 534 2709, sähköposti: aleksi.kankainen(at)siili.com

Toimitusjohtaja Marko Somerma

Puhelin: 050 518 1496, sähköposti: marko.somerma(at)siili.com

