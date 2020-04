MALMO, Suède, 20 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bona , une société mondiale axée sur le développement durable qui fournit des produits pour l'installation, la rénovation, l'entretien et la restauration de sols de qualité supérieure, a publié son reporting environnemental 2019, soulignant les efforts de la société pour contribuer à l'amélioration de l'environnement, des personnes et de la société. Dans le rapport, Bona détaille son approche stratégique du développement durable, qui se concentre sur les principes de la Maison, la Santé et l'Humanité.



« Le développement durable doit guider tous nos efforts en tant que communauté mondiale », a déclaré Kerstin Lindell, PDG de Bona. « Alors que nous regardons nos réussites de l'année 2019, il est clair que l'innovation dirigera l'avenir du développement durable dans nos activités. L'accent mis par Bona sur une croissance intelligente nous permet d'investir dans de nouveaux produits et processus qui feront la différence tout en préservant la santé de notre entreprise. »

Les étapes clés de 2019 incluent la célébration du 100e anniversaire de Bona, une présence mondiale élargie de la plateforme d'apprentissage en ligne de la société, et le lancement mondial de son nouveau système pour des revêtements de sol souples, Bona Commercial Sytem™. En outre, la société a installé 1 515 mètres carrés de nouveaux panneaux solaires dans l'usine de production de Bona à Malmö, en Suède.

La nouveauté du rapport 2019 est la plateforme de Bona pour un avenir viable. Cette approche stratégique se concentre sur trois domaines clés, la Maison, la Santé et l'Humanité, à titre de structure permettant à Bona de poursuivre son travail en tant que marque viable. La Maison a trait aux efforts environnementaux englobant aussi bien notre planète que les foyers dans lesquels nous vivons. La Santé se concentre sur la santé des activités de Bona ainsi que sur la santé de ceux qui interagissent avec la société et ses produits, y compris les employés, les sous-traitants, les distributeurs, les propriétaires de sols et les propriétaires immobiliers. L'Humanité est l'engagement de Bona à aider les communautés dans lesquelles nous vivons.

« Le développement durable est un engagement aux multiples facettes. Nous devons avoir une vue d'ensemble d'où nous pouvons faire la différence et mettre en œuvre des plans et des protocoles intelligents pour y parvenir », a déclaré Björn Johansson, directeur mondial de l'environnement chez Bona. « En tant qu'entreprise mondiale représentée dans 90 pays, nous pensons qu'il est de notre responsabilité de rester innovants et de toujours chercher de nouvelles façons d'améliorer notre monde. »

Les nouveaux objectifs ajoutés au rapport 2019 incluent un engagement à éduquer et à accroître les systèmes de rétention de la poussière sur le marché, améliorant considérablement la qualité de l'air pendant le processus de ponçage de plancher. De plus, Bona a ajouté un objectif consistant à auditer plus souvent sa procédure relative aux matières premières afin de s'assurer que Bona et ses fournisseurs tirent parti des matériaux les plus innovants.

Le reporting environnemental 2019 est publié conformément à la loi suédoise sur la comptabilité annuelle (Annual Accounts Act) et aborde trois des 17 Objectifs de développement durable des Nations unies, à savoir l'Objectif 8 : Travail décent et croissance économique ; l'Objectif 9 : Industrie, innovation et infrastructure et l'Objectif 12 : Consommation et production responsables.

De la garantie d'un environnement de travail sûr à l'appui d'efforts de reboisement en passant par la lutte contre la pauvreté mondiale, Bona est déterminée à créer un monde meilleur. Le reporting environnemental de Bona pour 2019 est disponible dans son intégralité à l'adresse bona.com/about-Bona.

À propos de Bona

Bona est une entreprise familiale axée sur le développement durable qui fournit des produits pour l'installation, la rénovation, le maintien et la restauration de sols de qualité supérieure. Fondée en 1919, Bona a été la première entreprise du secteur à proposer un système complet de produits d'entretien de sols et de finition de sols en bois dur à l'eau. Aujourd'hui, Bona propose des produits pour les surfaces de sol les plus haut de gamme, telles que le bois, le carrelage, le vinyle, le caoutchouc, le stratifié et les revêtements souples. Le chiffre d'affaires de Bona s'est élevé à 2,8 milliards SEK (soit 257 millions EUR) en 2019. Son siège se situe à Malmö, en Suède, et la société est représentée à l'échelle mondiale par ses 17 filiales, 70 distributeurs, 600 employés et 5 usines. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.bona.com .

