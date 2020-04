VANCOUVER, Colombie Britannique, 20 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour aider les citoyens canadiens les plus marginalisés à rester en sécurité et connectés pendant la pandémie, TELUS remet plus de 10 000 appareils mobiles prépayés à 0$ – un don évalué à plus de 5 millions de dollars – à des centaines d’organisations au pays. Les patients hospitalisés de la COVID-19 ont ainsi la possibilité de parler virtuellement à leurs proches tandis que les personnes âgées et isolées, les gens à faible revenu et les sans-abri ont désormais un outil indispensable pour rester en contact avec les professionnels de la santé, leurs proches et leurs réseaux de soutien social pendant cette période d’une grande complexité. TELUS a déjà fait don de plus de 6 000 appareils mobiles jumelés à des forfaits à 0 $, dont des appels et des SMS illimités à l'échelle nationale et 3 Go de données par mois. Médecins du Monde, Les Petits Frères de Québec et la Fondation du CHUM ne sont que quelques exemples de ceux bénéficiant de l’extension du programme Mobilité pour l’avenir au Québec.



« L'équipe de TELUS est déterminée à assurer la sécurité et la connexion des citoyens les plus vulnérables de notre pays pendant cette période difficile », a déclaré Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. « En collaboration avec nos partenaires, nous avons élargi notre programme Mobilité pour l’avenir pour garantir que les personnes les plus touchées par la COVID-19, y compris les patients hospitalisés isolés et les résidents en soins de longue durée, aient accès aux appareils et aux services nécessaires pour rester en contact avec les professionnels de la santé et, surtout, à leurs proches pendant ce qui est souvent une période solitaire et écrasante dans leur vie. Personne ne devrait se sentir seul ou déconnecté, et c'est un privilège pour notre équipe de pouvoir créer une connexion humaine vitale pour les membres de notre communauté qui ont le plus besoin de nos soins et de notre assistance. »

« Ces mesures permettront à plusieurs patients en psychiatrie de garder espoir et de rester connectés avec leurs proches et, aussi de limiter le risque de transmission du virus au sein du personnel soignant. C’est une excellente initiative ! » mentionne Mme Julie Chaurette, présidente et directrice générale de la Fondation du CHUM, Montréal.

« À Toronto, nous avons actuellement environ 300 patients atteints de la COVID-19, isolés et hospitalisés, et ceux qui n'ont pas de téléphone personnel ne peuvent pas communiquer avec leur famille. Nous commençons à déployer les appareils TELUS dans les services hospitaliers et, une fois opérationnels, les familles peuvent appeler le patient et le personnel peut également les appeler, évitant ainsi toute exposition en n'entrant pas dans la salle pour des enregistrements mineurs. De plus, une fois l'intubé, le patient ne peut pas répondre au téléphone, mais pourra voir et entendre ses proches sur l'appareil. Cela apportera un réconfort à la famille en particulier, et au personnel qui regarde les gens mourir seuls, incapable de les réconforter », a déclaré le Dr Allan Detsky CM, ancien médecin en chef, Hôpital Mt Sinai, Toronto.

« Il est particulièrement terrifiant d’envisager les effets potentiels sur la santé, la santé mentale et l’économie de la COVID-19 pour la communauté du Downtown Eastside à Vancouver. Les téléphones intelligents offerts par TELUS aident à garder les pairs aidants connectés aux organismes communautaires, de sorte qu'ils peuvent être une bouée de sauvetage cruciale pour ceux qui en ont besoin. Le soutien de TELUS à cette initiative communautaire fait une différence pour les personnes les plus vulnérables de notre ville », a déclaré Jennifer Johnstone, présidente et chef de la direction de la Central City Foundation, Vancouver.

« Il y a des aînés dans nos collectivités qui vivent sans accès à un téléphone. La pandémie de la COVID-19 a souligné le risque que cela crée pour les personnes âgées qui ont besoin d'un téléphone pour accéder aux services d'urgence et de santé, à la livraison de nourriture et de médicaments et pour rester en contact avec leur famille et leurs amis. Nous sommes particulièrement reconnaissants à TELUS d'avoir répondu si rapidement et généreusement à ce besoin critique. Nous nous efforçons de veiller à ce que les personnes âgées vulnérables aient accès à ce soutien essentiel pendant une période très difficile. Merci, TELUS ! » a déclaré Karen McDonald, directrice générale de la Sage Seniors Association, Edmonton.

« Les membres de Alliance for Healthier Communities fournissent des soins de santé primaires complets partout en Ontario, ce qui signifie que les fournisseurs de soins de santé communautaires travaillent fort pour s'assurer que les gens peuvent accéder aux services, peu importe les obstacles auxquels ils sont confrontés, y compris les connexions numériques. La COVID-19 est un défi sans précédent, en particulier pour les sans-abri, les toxicomanes et les personnes marginalisées et isolées », a déclaré Adrianna Tetley, PDG d'Alliance for Healthier Communities, Ontario. « Nous devons nous rappeler que le fossé numérique est réel. Ce don de téléphones et de forfaits de données démontre que la technologie peut être vitale entre les personnes qui en ont le plus besoin en ce moment et les prestataires de santé communautaires qui ont établi la confiance avec eux. »

TELUS est déterminée à mettre à profit sa technologie de pointe pour créer un changement significatif, combler les fossés numériques et assurer l’égalité d’accès à la technologie pour les Canadiens dans le besoin grâce au programme Mobilité pour l’avenir. L’assistance d’urgence COVID-19 est une extension du programme Mobilité pour l’avenir de TELUS, qui favorise l’autonomie de 20 000 jeunes qui doivent quitter leur foyer d’accueil à l’âge de la majorité, en leur fournissant gratuitement un téléphone mobile et un forfait de données pour qu’ils restent connectés. Il permet aux jeunes adultes vulnérables d’avoir accès aux personnes, à l’information et aux occasions qui comptent le plus pour eux.

En plus de Mobilité pour l’avenir, TELUS offre les programmes suivants :

Internet pour l'avenir , un programme offrant un service Internet haute vitesse large bande aux familles à faible revenu admissibles pour seulement 9,95 $ par mois.

, un programme offrant un service Internet haute vitesse large bande aux familles à faible revenu admissibles pour seulement 9,95 $ par mois. Santé pour l’avenir , un programme qui permet aux cliniques mobiles de TELUS de fournir des soins de santé primaires directement aux sans-abri dans les centres urbains du Canada.

Technologies pour l'avenir , un programme qui aide les Canadiens vivant avec un handicap à utiliser les téléphones intelligents et les tablettes grâce à des solutions technologiques personnalisées contribuant à leur autonomie.

