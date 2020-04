LEI-kode: 213800BGF1TQB5M6PH65

Selskabsmeddelelse nr. 5/2020

Resultatet for 1. kvartal 2020 samt forventningerne til året som helhed.

Møns Bank justerer forventningerne til resultatet før skat for 2020.

Møns Banks basisdrift i 1. kvartal 2020 blev 10,8 mio. kr., hvilket er 3,3 mio. kr. bedre end samme periode sidste år og væsentligt over bankens egne budgetforventninger for perioden. Forventningerne til basisdriften for året som helhed er uændrede 25-35 mio. kr. I disse forventninger er indeholdt en usikkerhed om fastholdelsen af det høje aktivitetsniveau fra 1. kvartal 2020 i den resterende del af året, som følge af situationen med Covid 19.

Resultat før skat for 1. kvartal 2020 udgør 6,2 mio. kr.

Resultatet før skat er præget af, at banken i 1. kvartal 2020 har valgt at nedskrive 5,2 mio. kr. som følge af Coronavirus-krisen, herunder med afsæt i et ledelsesmæssigt skøn om, at krisen vil ramme nogle brancher hårdere end andre.

Banken har ændret forventningen til resultatet før skat for året som helhed fra oprindelige 25-35 mio. kr. til 10-20 mio. kr. Forventningen udtrykker den usikkerhed, der følger af Covid 19 og den negative effekt på udviklingen i nedskrivningsbehovet på udlånet.

Bankens kvartalsorientering for Q1 2020 bliver som planlagt offentliggjort den 18. maj 2020.

Venlig hilsen

Møns Bank

Flemming Jul Jensen

Bankdirektør

