캐나다 워털루, April 20, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne Technologies[NYSE:TDY] 회사이자 전 세계 머신 비전 기술의 선도기업인 Teledyne DALSA는 최신 LWIR 카메라 제품군인 CalibirTM GXM 시리즈를 발표했다.Teledyne DALSA의 자체 VGA 17um의 마이크로 볼로미터 기술을 활용하는 Calibir GXM 카메라 는우수한 감도, 광범위한 온도 범위에 대한 우수한 동적 범위 및 공장에서 교정된 라디오메트릭 성능으로 월등안 적외선 이미징 성능을 제공한다. Calibir는 발열 진단에서의 피부 온도 상승 감지와 같은 주요 응용 분야를 위한 정확하고 재현이 가능한 결과를 제공한다.



Calibir 시리즈의 제품 책임자 Jean Brunelle는 "우수하게 설계된 열 화상 시스템의 주요 구성 요소로써, 신형 GXM640은 피부 온도 상승 감지 및 발열 진단을 지원할 수 있습니다. 이 시리즈는 소형 폼 팩터 및 아키텍처 상의 특징으로개발업체는 10종 이상의 렌즈 옵션 및 매우 다양한 출력 솔루션을 선택할 수 있습니다." 라며 "Calibir GXM 시리즈는 헬스케어 부문에 매우 적합할 뿐만 아니라, 용접, 소결, 빵 굽기, 제련 및 소방 등 라디오메트릭 측정이 필요한 기타 다양한 산업용 모니터링 응용 분야에서도 유용하게 활용될 수 있습니다"라고 설명했다.

Calibir GXM640은 전원 공급 즉시 셔터 및 셔터리스 작동과 신속한 이미지 출력을 제공하는 동시에 전체 작동 온도 범위에서 균일한 응답을 제공하는 것이 특징이다. 이를 통해 Calibir GXM640은 연속적으로 이미지를 획득해야 하는 열화상 응용 분야에 매우 적합하다. Teledyne DALSA의 마이크로 볼로미터는 잡음등가온도차(Noise Equivalent Temperature Difference, NETD)가 개선되었으며 교정 업데이트를 통해 렌즈별 게인 수정 개별화로 이미지 성능 및 응답 균일성이 크게 향상되었다. 이러한 신형 및 고성능 모델은능동적인 조사 시스템에서 동기화가 필요한 머신 비전 및 낮은 NETD와 네트워크로 연결된 카메라가 필요한 방위 및 보안 응용 분야에서 유용하게 활용될 수 있다.



Calibir GXM 시리즈 에 대한 자세한 정보는 웹 사이트에서 확인할 수 있다. 고품질 이미지는 온라인 미디어 키트 에서 제공된다.

Teledyne DALSA는 Teledyne Imaging 그룹의 계열사로 머신 비전 시장의 디지털 이미징 구성 요소를 설계, 제조 및 배포하는 전 세계 선도업체이다. Teledyne DALSA 이미지 센서, 카메라, 스마트 카메라, 프레임 그래버, 소프트웨어, 비전 솔루션은 전 세계 수만 개의 자동화된 검사 시스템뿐만 아니라 반도체, 태양 전지, 평판 디스플레이, 전자, 자동차, 의료, 포장, 일반 제조업 등의 다양한 업계에서 사용되고 있다. 자세한 정보는 www.teledynedalsa.com/mv 에서 확인할 수 있다.

Teledyne Imaging은 Teledyne 산하 여러 첨단 기술 회사들의 그룹이다. Teledyne Imaging 은 수십 년의 업력으로 다양한 분야에서 최고의 전문성을 제공한다. 개별적으로 각 기업은 업계 최고의 솔루션을 제공한다. 그리고 공동으로 서로의 장점을 활용하여 세계에서 가장 깊고 넓은 이미징 및 관련 기술 포트폴리오를 제공한다. Teledyne Imaging은 우주항공에서 산업용 검사, 방사선 촬영과 방사선 치료, 지형 공간 측량 및 고급 MEMS와 반도체 솔루션에 이르기까지 가장 까다로운 작업 처리와 관련한 전 세계 고객 지원 및 기술 전문성을 제공한다. Teledyne Imaging의 도구, 기술 및 비전 솔루션은 고객에게 고유한 경쟁력 우위를 제공하기 위해 개발된다.

모든 상표는 각 회사의 등록 자산이다.

Teledyne DALSA는 언제든지 통지 없이 변경할 권리를 보유한다.

