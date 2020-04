ウォータールー, カナダ, April 20, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne Technologies(NYSE: TDY)の傘下で、デジタルイメージングテクノロジーの分野で世界屈指の企業であるTeledyne DALSAは、最新のLWIRカメラファミリーとしてCalibirTM GXMシリーズを発表しました。Teledyne DALSA独自のVGA 17umマイクロボロメーターテクノロジーを採用した Calibir GXM カメラ は、際立った赤外線画像処理性能を提供し、優れた感度、幅広い温度帯をカバーするダイナミックレンジ、出荷時に校正済みの放射計測性能を特徴とします。Calibirは、発熱スクリーニングにおける皮膚温度の上昇検知などの重要な用途において、正確で再現可能な結果を提供します。



「優れた設計のサーマルイメージングシステムに搭載される重要なコンポーネントとして、GXM640は皮膚温の上昇検知や発熱スクリーニングで力を発揮します。形状と構造が小型なので、インテグレーターは10種類を超えるレンズオプションと幅広い範囲の出力ソリューションから選ぶことができます」CalibirシリーズのプロダクトマネージャーJean Brunelleはそう語りました。「医療向け機能のほか、Calibir GXMシリーズは、溶接、焼結、焼成、製錬、消火などの放射計測に必要な他の多種多様な産業用モニタリング用途にも活用できます」

Calibir GXM640は、シャッター操作とシャッターレス操作、電源投入時の高速画像出力、動作温度範囲全体にわたる一貫した応答を特徴としています。こうした特徴により、Calibir GXM640は、途切れない画像取得が必要なサーマルイメージング用途に最適です。Teledyne DALSA独自のマイクロボロメーターは、Noise Equivalent Temperature Difference(NETD:雑音等価温度差)が向上しており、校正の改良によりレンズ別のカスタムゲイン補正が含まれ、画像性能と応答の均一性がさらに高まっています。マシンビジョンでは、能動検査システムや、低NETDネットワーク接続カメラが必要な防衛・セキュリティ用途で同期が必須なので、こうした新しい高性能モデルが役に立ちます。



Calibir GXM シリーズ の詳細については、ウェブサイトをご覧ください。高品質イメージについては、当社の オンラインメディアキット をご覧ください。

Teledyne DALSAは、Teledyne Imagingグループの傘下で、マシンビジョン市場向けのデジタルイメージング・コンポーネントを設計、製造、開発する世界でトップクラスのメーカーです。Teledyne DALSAのイメージ センサー、カメラ、スマートカメラ、フレーム グラバー、ソフトウェア、その他の各種ビジョン ソリューションは世界中の何千にも及ぶ自動検査システムや多くの産業分野(半導体、太陽電池、フラットパネル ディスプレイ、エレクトロニクス、自動車、医療、梱包システム、一般製造業)で採用されています。詳しくは、 www.teledynedalsa.com/mv をご覧ください。

Teledyne Imagingは、Teledyne傘下の最先端テクノロジー企業グループです。 Teledyne Imaging は、長年の経験と、業界全般における専門技術を有する比類のない集団です。グループ内の各社は、単独でクラス最高度のソリューションを提供します。またグループとして各社それぞれの強みを統合また活用し、世界中で幅広く奥深いイメージングおよび関連技術のポートフォリオを提供します。航空宇宙から工業検査、放射線撮影や放射線治療、地理空間測量、そして最先端MEMSや半導体ソリューションにいたるまで、Teledyne Imagingは、最も困難な業務を取り扱うためのカスタマーサポートと、技術的専門知識を世界各地で提供します。同グループのツール、テクノロジー、また視覚ソリューションは、お客様にユニークな競争上の優位性をもたらすために構築されています。

商標は、いずれも関係する会社の登録商標です。

Teledyne DALSAは、製品仕様等を予告なく変更することがあるのでご了承ください。

