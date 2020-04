加拿大滑铁卢, April 20, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 数字成像技术的全球领导者,Teledyne Technologies [NYSE:TDY] 公司旗下的 Teledyne DALSA 很高兴发布最新的长波红外 (LWIR) 相机——CalibirTM GXM 系列。 Calibir GXM 相机 采用 Teledyne DALSA 研法的 VGA 17um 微辐射热探测器技术,能提供出色高敏感度的红外成像性能、高动态范围支持、以及出厂业已校准的辐射性能。Calibir 能为重要的应用场合(例如,在体温发烧筛查)提供准确及可重复的测量结果。



“作为设计精良的热成像系统的一个关键部件,新型 GXM640 可协助检测体表温度升高以及用于体温烧筛查。其外形小巧、结构精密,因此集成商可以从十几种镜头和一系列输出解决方案中进行选择。”Calibir 系列的产品经理 Jean Brunelle 如是评论。“除医疗卫生领域外,Calibir GXM 系列还可用于许多其他需要辐射测量的工业监控范畴,如焊接、烧结、烘烤、冶炼和消防。”

Calibir GXM640 支持快门和无快门两种操作,接通电源后可快速输出图像,同时在整个工作温度范围内提供均匀的响应。此性能使 Calibir GXM640 完美契合需要不间断图像采集的热成像应用需求。Teledyne DALSA 自有的微测热辐射计改进了噪声等效温差 (NETD) 并且更新了针对每个镜头定制增益校正的校准包,因此能提供更佳的图像性能和响应均匀性。这些新型模块提供更高的性能,可助益于要求在运行中的检测系统中保持同步的机器视觉场景,也可应用于需要较低 NETD 和相机联网的国防和安全应用。



如需 Calibir GXM 系列 的更多详细信息,请访问产品网页。若想获得高质量图像,请访问我们的 在线媒体包 。

Teledyne DALSA 是 Teledyne Imaging 集团的一部分,在机器视觉市场中是设计、制造和部署数字成像组件的全球领导厂商。Teledyne DALSA 成像传感器、相机、智能相机、图像采集卡、软件和视觉解决方案应用于全球成千上万台自动检测系统并且跨越多种产业,包括半导体、太阳能电池、平板显示、电子业、汽车业、医疗、包装和一般制造业等。如需更多信息,请访问 www.teledynedalsa.com/mv 。

Teledyne Imaging 是由 Teledyne 品牌旗下多家顶尖公司组成的集团。 Teledyne Imaging 在各个领域具备无可比拟的专业知识以及数十年的丰富经验。每家公司均可提供一流的解决方案。各公司联合起来作为一个整体,可充分利用彼此的优势,提供全球最先进、最广泛的成像和相关技术组合方案。Teledyne Imaging 在航空航天、工业检测、放射照相和放射治疗、地理空间测量以及先进的 MEMS 和半导体解决方案等方面,提供全球客户支持和技术专业知识,可应对最艰巨的任务。其工具、技术和视觉解决方案旨在为客户提供独特的竞争优势。

