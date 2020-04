April 20, 2020 10:00 ET

Gezien de uitzonderlijke situatie met betrekking tot de Covid-19 pandemie is de prioriteit van Befimmo de gezondheid en veiligheid van haar aandeelhouders, medewerkers en partners te behouden. Daarom werd, in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake het vennootschapsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie, beslist om de procedures voor deelname aan de Gewone Algemene Vergadering van dinsdag 28 april 2020 aan te passen.

