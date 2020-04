HALIFAX, Nouvelle-Écosse, 20 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- MedMira Inc. (MedMira) (TSXV : MIR) a annoncé aujourd'hui avoir achevé le développement de la solution de test sérologique sur le lieu de soins (Point of Care, POC) avec résultat immédiat. Basé sur la technologie unique et brevetée Rapid Vertical Flow® (RVF) de MedMira, le nouveau test REVEALCOVID-19TM fournit des résultats immédiats sans avoir besoin d'équipements supplémentaires tels qu'un lecteur ou un minuteur. Le produit est soumis à l'obtention d'approbations réglementaires pour une vente sur les marchés sélectionnés. L'objectif de MedMira est de fournir un outil de dépistage rapide et fiable pour soulager le personnel soignant surchargé, en accélérant les délais dans leur ensemble.



C'est en se basant sur sa technologie RVF éprouvée et hautement flexible que l'équipe de R&D interne de MedMira a développé et validé son test sérologique global pour la détection d'anticorps, REVEALCOVID-19TM. Le produit est prêt à être soumis aux régulateurs concernés, tels que la FDA, par le biais de son processus de notification/autorisation d'utilisation d'urgence tel qu'annoncé le 16 mars 2020 par la FDA. Ce test a été répertorié parmi les « Demandes d'instruments de diagnostic pour la COVID-19 reçues par Santé Canada ».

Le test peut être effectué en moins de 3 minutes (du prélèvement de sang jusqu'à la fin du test) et fournit un résultat instantané. Il peut être utilisé avec du sang total, du sérum ou du plasma et est également idéal pour les tests par lots en laboratoire, répondant aux besoins de tous les utilisateurs possibles dans un large éventail d'environnements de test.

REVEALCOVID-19TM vise à détecter tous les anticorps que l'on trouve chez les individus ayant été exposés au virus SARS-CoV-2, qui provoque la maladie COVID-19. Le test, associé au test de diagnostic moléculaire, aidera les professionnels de santé à effectuer l'évaluation la plus précise possible de l'état des patients. Des outils de diagnostic rapide comme le test de MedMira sont nécessaires de toute urgence pour évaluer et aider à contrôler la propagation de la pandémie. Ce test développé en interne a été validé par l'équipe de recherche scientifique de MedMira qui compte plus de 20 ans d'expérience en diagnostics In Vitro à l'aide d'échantillons de sang obtenus auprès de patients confirmés par RT-PCR.

« La technologie brevetée de MedMira a prouvé qu'elle fournissait les solutions de test les plus rapides et les plus performantes pour le VIH, la syphilis, l'hépatite B et C et a obtenu des approbations réglementaires pour plusieurs produits dans de nombreuses régions du monde. Le dernier membre de notre famille REVEAL, REVEALCOVID-19TM, devrait apporter une protection indispensable aux soignants et à leurs patients », a déclaré Hermes Chan, PDG de MedMira Inc. « C'est une solution de test vitale, réaliste, opportune et efficace qui démontre la capacité de notre technologie RVF. Il est primordial d'identifier les personnes infectées, ou qui ont été exposées au virus, ainsi que de surveiller les individus à haut risque. Notre activité actuelle s'axe sur le développement et la vente de tests de détection d'anticorps pour le VIH et l'hépatite, et nous disposons d'installations de production et de laboratoires internes certifiés par la FDA ainsi que d'employés engagés dans une R&D similaire depuis plus de 20 ans. »

Le directeur scientifique de MedMira a approuvé la divulgation scientifique contenue dans le présent communiqué de presse.

À propos de MedMira

MedMira est un développeur et fabricant de premier plan de diagnostics rapides à flux vertical. Les tests de la société fournissent aux hôpitaux, aux laboratoires, aux cliniques et aux individus un diagnostic instantané pour des pathologies telles que le VIH et l'hépatite C en seulement trois étapes simples. Les tests de la société sont vendus dans le monde entier sous les marques Reveal®, Multiplo® et Miriad®. Se basant sur sa technologie brevetée Rapid Vertical Flow™, le test rapide de dépistage du VIH de MedMira est le seul au monde à avoir obtenu des approbations réglementaires au Canada, aux États-Unis, en Chine et dans l'Union européenne. Les bureaux corporatifs et les installations de production de MedMira sont situés à Halifax, en Nouvelle-Écosse, au Canada. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site medmira.com . Suivez-nous sur Twitter et Linkedin .

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs, qui impliquent des risques et des incertitudes et reflètent les attentes actuelles de la société concernant des événements futurs, y compris des déclarations concernant d'éventuelles approbations réglementaires et le lancement du test REVEALCOVID-19TM, la croissance future et les nouvelles opportunités commerciales. Les événements réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans les présentes et dépendent d'un certain nombre de facteurs, y compris, sans s'y limiter, l'évolution des conditions du marché, la réalisation réussie et en temps voulu des études cliniques, les incertitudes liées au processus d'approbation réglementaire, l'établissement d'alliances corporatives et les autres risques détaillés de temps à autre dans les documents déposés trimestriellement par la société.

