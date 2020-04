April 20, 2020 11:15 ET

April 20, 2020 11:15 ET

ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.4.2020 klo 18.15

MUUTOS ROBIT OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄSSÄ

Robit Oyj:lle on 17.4.2020 palautunut 2.000 omaa osaketta. Osakkeet oli myönnetty yhtiön pitkäaikaisen osakeperusteisen kannustinohjelman osallistujille. Osakkeet ovat palautuneet yhtiölle osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti avainhenkilöiden työsuhteen päättymisen johdosta.

Robit Oyj:n hallussa on palautuksen jälkeen 150 793 omaa osaketta.

ROBIT OYJ

Ilkka Miettinen, CFO

Lisätiedot:

Ilkka Miettinen

Puh. +358 50 384 8318

ilkka.miettinen@robitgroup.com

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, louhinta ja tuenta, maanalainen rakentaminen sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kahteen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer ja Down-the-Hole. Yhtiöllä on maailmalla 10 omaa myynti- ja palvelupistettä ja aktiivinen myyntiverkosto yli 100 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa: www.robitgroup.com

